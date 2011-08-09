第2四半期の米非農業部門労働生産性速報値は‐0.3％＝労働省

［９日 ロイター］ 米労働省が発表した非農業部門労働生産性・労働コスト速報値は
以下のとおり。
（季節調整後、年率％、前四半期比、２００５年＝１００）
----生産性---- ----単位労働コスト---- ----時給----
Q2-P Q1 Q1-PR Q2-P Q1 Q1-PR Q2-P Q1 Q1-PR
非農業部門 -0.3 -0.6 1.8 2.2 4.8 0.7 1.9 4.2 2.5
製造業 -2.0 4.2 4.2 4.4 -1.1 -1.4 2.3 3.1 2.8
耐久財 -3.5 6.9 7.5 5.3 -1.9 -4.3 1.6 4.9 2.9
非耐久財 1.2 3.4 2.6 1.8 -4.0 -0.5 3.0 -0.8 2.1
全産業 UNCH -1.4 0.9 2.4 5.4 1.5 2.3 4.0 2.3
非金融業 N/A 1.4 4.1-P N/A 1.6 -1.6-P N/A 3.1 2.4-P
（Ｐ：速報値、ＰＲ：前回発表値、Ｒ：改定値）
非農業部門生産性・前年同期比
Q2 11/10
生産性 0.8
生産 2.5
時間 1.6
時給 2.1
実質時給 -1.2
単位労働コスト 1.3
エコノミスト予想（ロイター調査）
非農業部門生産性 -0.8%
単位労働コスト +2.3%
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