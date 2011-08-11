UPDATE1: 米30年債入札、応札倍率が2年半ぶり水準に落ち込む　間接入札は3年半ぶり低水準

［ニューヨーク／ワシントン １１日 ロイター］ 米財務省が１１日実施した１６０億
ドルの３０年債入札（ダッチ方式）は、応札倍率が２年半ぶりの水準に落ち込み、海外勢
からの需要が後退するなど、さえない結果に終わった。
応札倍率は２．０８倍と、２００９年２月以来の低水準。
海外勢を含む間接入札者の落札比率は１２％と、０８年２月以来の低水準。
入札結果を受け、既発３０年債US30YT=RRは５ポイント超下落した。
落札結果は以下のとおり。
最高落札利回り 3.750％
平均落札利回り 3.629％
最低落札利回り 3.537％
落札価格 100.000000
最高利回り落札比率 41.74％
カバー（応札倍率） 2.08倍
（以下の単位はドル）
落札総額 16,000,015,600
応札総額 33,320,655,600
競争入札 15,985,160,000
非競争入札 14,855,600
ＮＹ連銀地区落札 489,928,400
プライマリーディーラー応札 23,734,000,000
プライマリーディーラー落札 10,921,532,000
直接入札者応札 6,567,000,000
直接入札者落札 3,119,654,000
間接入札者応札 3,004,800,000
間接入札者落札 1,943,974,000
発行日 2011年8月15日
償還日 2041年8月15日
ＣＵＳＩＰ番号 912810QS0
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文
米中摩擦､日米と同じ道か
米中貿易摩擦は、米国の政治勢力の交代か、中国の経済的没落でしか解決しないと第一生命経済研究所の熊野英生氏は指摘。 記事の全文