6月対米証券投資、売り越し額は295億ドル＝米財務省

［ニューヨーク １５日 ロイター］ 米財務省が発表した海外投資家による対米証券
投資に関する統計は以下のとおり。
（季節調整前、１０億ドル、ネット）
6月 5月 4月
対米証券投資 -29.5 -48.8 71.4
民間 -28.0 -61.6 29.7
公的機関 -1.5 12.8 41.7
長期有価証券 -8.0 8.6 18.9
株式スワップ等-11.8 -15.6 -11.7
長期有価証券（株式スワップ等除く）
3.7 24.2 30.6
対内証券 -11.5 44.6 44.8
民間 -23.0 21.4 14.7
公的機関 11.5 23.2 30.1
財務省証券 -4.5 38.0 23.3
政府機関債 -0.3 -8.3 7.5
株式 3.9 9.2 17.8
社債 -10.7 5.6 -3.8
国別財務省証券保有（１０億ドル）
中国（本土） 1165.5 1159.8 1152.5
日本 911.0 912.4 906.9
英国 349.5 346.8 333.0
石油輸出国 229.6 229.9 221.5
ブラジル 207.1 211.4 206.9
カリブ海諸国 153.4 153.4 154.5
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