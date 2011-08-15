〔表〕米ＴＢ3カ月・6カ月物落札結果＝最高落札金利は0.035％・0.080％

［ワシントン １５日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務
省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。
＜３カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.035％
平均落札金利 0.020％
最低落札金利 0.005％
利付き債券相当利回り 0.036％
落札価格 99.991153
最高利回り落札比率 22.74％
カバー（応札倍率） 4.46倍
（単位：ドル）
落札総額 29,000,646,000
応札総額 129,363,240,000
競争入札 27,961,481,000
非競争入札 939,165,000
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年 8月18日
償還日 2011年11月17日
＜６カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.080％
平均落札金利 0.065％
最低落札金利 0.025％
利付き債券相当利回り 0.081％
落札価格 99.959556
最高利回り落札比率 24.97％
カバー（応札倍率） 4.54倍
（単位：ドル）
落札総額 27,000,842,700
応札総額 122,501,573,700
競争入札 25,809,769,000
非競争入札 766,073,700
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年8月18日
償還日 2012年2月16日
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