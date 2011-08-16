7月の米住宅着工件数は‐1.5％、許可件数は‐3.2％＝商務省

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［１６日 ロイター］ 米商務省が発表した住宅着工・許可統計は以下のとおり。
（季節調整後、年率、前月比、％）
7月 6月 5月 前年7月比
住宅着工 -1.5 10.8 0.7 9.8
住宅着工許可 -3.2 1.3 8.2 3.8
（単位：１０００戸）
7月 6月 5月 前年7月
住宅着工件数 604 613 553 550
住宅着工許可件数 597 617 609 575
着工
１戸建て住宅 425 447 416 429
集合住宅 179 166 137 121
許可
１戸建て住宅 404 402 406 409
集合住宅 193 215 203 166
エコノミスト予想（ロイター調査）
住宅着工 600,000 unit rate
住宅着工許可 605,000 unit rate
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