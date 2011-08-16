UPDATE1: 7月の米輸入物価は予想外の0.3％上昇、石油・食品価格が押し上げ

［ワシントン １６日 ロイター］ 米労働省が１６日発表した７月の輸入物価は、燃

料や食品などの価格高を背景に、前月比０．３％上昇した。

石油や肥料、食品・消費財の価格上昇が輸入物価を押し上げた。前月は０．６％低下し

ていた。市場予想では０．１％低下するとみられていた。

燃料を除くベースでは０．２％上昇。自動車・同部品が０．３％低下する一方、消費財

が０．４％上昇した。前月は０．１％低下していた。

輸出物価は０．４％低下した。低下は１年ぶりとなる。

詳細は以下のとおり。

（2000＝100、前月比％、季節調整前）

7月 6月 （前回） 前年比

全輸入 0.3 -0.6 -0.5 14.0

石油 0.6 -2.2 -1.6 48.9

非石油 0.2 -0.1 -0.2 5.5

食品・飼料・飲料 0.5 -1.7 -1.9 17.8

工業供給品 0.4 -1.5 -1.2 34.2

資本財 unch 0.1 unch 1.4

自動車・同部品 -0.3 0.4 0.3 3.9

消費財（自動車除く） 0.4 0.2 0.1 1.9

7月 6月 （前回） 前年比

全輸出 -0.4 0.1 0.1 9.8

農業 -4.3 0.7 0.7 25.9

非農業 0.2 0.1 unch 8.3

食品・飼料・飲料 -3.3 1.5 1.1 24.2

工業供給品 -0.5 -0.7 -0.7 20.2

資本財 unch 0.3 0.2 1.3

自動車・同部品 0.5 0.1 0.1 2.2

消費財（自動車除く） 0.6 1.3 1.4 5.7

エコノミスト予想（ロイター調査）

輸入物価 -0.1 pct

輸出物価 +0.1 pct