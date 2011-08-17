7月の米卸売物価指数は＋0.2％、コア指数は＋0.4％＝労働省

［１７日 ロイター］ 米労働省が発表した卸売物価指数（ＰＰＩ）統計は以下のとお
り。
（1982＝100、前月比は季節調整後、前年比は原数値％）
7月 6月 前年7月比 5月
完成品 0.2 -0.4 7.2 0.2
食品・エネルギーを除くコア 0.4 0.3 2.5 0.2
消費者食品 0.6 0.6 7.1 -1.4
エネルギー全体 -0.6 -2.8 20.1 1.5
完成品指数（Ｘ） 192.4 191.6 N/A
居住用天然ガス（Ｗ） -0.9 1.1 -1.0 0.4
ガソリン -2.8 -4.7 41.7 2.7
ヒーティング・オイル -1.5 -1.9 45.8 -3.5
たばこ製品（Ｘ） 2.8 0.3 6.2 unch
乗用車 0.2 0.2 1.5 0.5
資本財 0.4 0.3 1.8 0.2
処方せん薬 0.4 -0.6 3.2 -0.1
中間製品 0.2 unch 11.6 0.9
食品・エネルギーを除く 0.2 0.3 7.8 0.9
工業原材料 0.5 0.2 12.1 1.1
建設資材 0.4 0.5 4.1 0.4
エネルギー製品 0.4 -0.8 23.1 1.4
原材料 -1.2 -0.6 22.6 -4.1
食品・エネルギーを除く（Ｙ） 0.7 1.1 27.1 -0.9
食品・飼料 -0.8 2.1 27.0 -4.4
非食品材料 -1.4 -2.3 19.9 -3.9
エネルギー原材料（Ｚ） -2.6 -4.1 15.6 -5.2
石油（Ｘ） -5.2 -8.0 36.7 -10.9
Ｗ―１９９０年＝１００
Ｘ―季節調整前
Ｙ―原油含まず
Ｚ―原油含む
エコノミスト予想（ロイター調査）
ＰＰＩ +0.1 pct
コアＰＰＩ +0.2 pct
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