〔表〕米財務省12日物出納管理証券、最高落札金利は0.015％

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［ワシントン １７日 ロイター］ 米財務省が実施した１２日物出納管理証券
（キャッシュ・マネジメント・ビル）入札結果は以下の通り。
最高落札金利 0.015％
平均落札金利 0.000％
最低落札金利 0.000％
利付き債券相当利回り 0.015％
落札価格 99.999500
最高利回り落札比率 42.52％
カバー（応札倍率） 5.10倍
（単位：ドル）
落札総額 20,000,020,000
応札総額 102,100,000,000
競争入札 20,000,020,000
非競争入札 0
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年8月19日
償還日 2011年8月31日
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