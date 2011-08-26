UPDATE1: 第2四半期米ＧＤＰ改定値は1.0％増に下方修正、輸出・在庫が押し下げ

［ワシントン ２６日 ロイター］ 米商務省が２６日発表した第２・四半期の国内総

生産（ＧＤＰ）改定値は前期比年率で１．０％増加し、速報値の１．３％増から下方修正

された。在庫と輸出の下振れが主因。

市場予想は１．１％増だった。第１・四半期ＧＤＰは０．４％増にとどまった。

ネイションワイド・インシュランスのチーフエコノミスト、ポール・バリュー氏は「景

気回復への向かい風などを反映し、小幅な下方修正を見込んでいた」として、「年後半に

かけてはやや力強さを増すと予想するが、問題は第４・四半期に回復するかどうかだ」と

述べた。

内訳では、在庫変動が４０６億ドル増と、速報値の４９６億ドル増から伸びが鈍化し、

ＧＤＰを０．２３％ポイント押し下げた。

ただ在庫の積み上がりペースが緩慢なことは、第３・四半期の成長を支援する可能性が

ある。在庫を除いたペースでは、ＧＤＰは１．２％増だった。

輸出も３．１％増と、速報値の６．０％増から下方修正され、全体を押し下げた。輸入

は１．９％増と速報値の１．３％増から上方修正された。

これにより貿易赤字が小幅拡大し、貿易のＧＤＰ寄与度が極めて低い水準に落ち込んだ。

速報値では、貿易の寄与度が０．５８％ポイントと推定されていた。

半面、ＧＤＰの３分の２以上を占める個人消費は速報値の０．１％増から０．４％増に

上方修正された。ただ依然として、２００９年第４・四半期以来の低い伸びとなっている。

民間設備投資も９．９％増と、速報の６．３％増から上方修正された。

個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は３．２％上昇と、第１・四半期の３．９％上昇から

伸びが鈍化し、インフレ圧力の低下を示した。

一方コアＰＣＥ価格指数は２．２％上昇で、上昇率は２００９年第４・四半期以来の大

きさとなった。速報値は２．１％上昇だった。

詳細は以下の通り。

（前期比％、年率、季節調整後、ドル＝２００５年・連鎖ベース）

Q2改定 Q2速報 Q1 2010年

ＧＤＰ 1.0 1.3 0.4 3.0

最終需要 1.2 1.1 0.0 1.4

国内最終需要 1.1 0.5 0.4 1.8

ＰＣＥ価格指数 3.2 3.1 3.9 1.8

コアＰＣＥ価格指数 2.2 2.1 1.6 1.4

ＰＣＥ価格指数（市場ベース） 3.5 3.5 4.0 1.5

コアＰＣＥ価格指数（市場ベース） 2.4 2.4 1.3 1.0

ＧＤＰ価格指数 2.4 2.3 2.5 1.2

デフレーター 2.5 2.4 2.7 1.2

個人消費支出 0.4 0.1 2.1 2.0

耐久消費財 -5.1 -4.4 11.7 7.2

非耐久消費財 0.4 0.1 1.6 2.9

サービス 1.4 0.8 0.8 0.9

民間設備投資 9.9 6.3 2.1 4.4

構造物 15.7 8.1 -14.3 -15.8

機器／ソフトウエア 7.9 5.7 8.7 14.6

民間住宅投資 3.4 3.8 -2.4 -4.3

輸出 3.1 6.0 7.9 11.3

輸入 1.9 1.3 8.3 12.5

政府調達 -0.9 -1.1 -5.9 0.7

連邦 2.0 2.2 -9.4 4.5

州・地方 -2.8 -3.4 -3.4 -1.8

（単位：10億ドル、季節調整後、年率ベース、ドル＝２００５年・連鎖ベース）

Q2改定 Q2速報 Q1 2010年

ＧＤＰ 13,260.5 13,270.1 13,227.9 13,088.0

最終需要 13,223.2 13,219.3 13,182.8 13,028.9

国内最終需要 13,635.6 13,615.7 13,598.4 13,440.7

個人消費支出 9,386.7 9,378.9 9,376.7 9,220.9

耐久消費財 1,260.8 1,263.1 1,277.4 1,188.3

非耐久消費財 2,077.5 2,076.0 2,075.4 2,041.3

サービス 6,059.7 6,051.8 6,039.1 5,991.8

民間設備投資 1,411.7 1,400.2 1,378.9 1,319.2

構造物 317.3 312.0 305.9 309.1

機器／ソフトウエア 1,107.6 1,102.1 1,086.9 1,019.4

民間住宅投資 323.8 324.1 321.1 330.8

在庫変動 40.6 49.6 49.1 58.8

農業部門 -8.6 -9.3 -7.8 -1.4

非農業部門 52.4 64.6 59.7 60.7

純輸出（財・サービス） -421.3 -405.7 -424.4 -421.8

輸出 1,762.8 1,775.3 1,749.6 1,663.2

輸入 2,184.0 2,181.0 2,173.9 2,085.0

政府調達 2,508.4 2,506.7 2,513.9 2,556.8

連邦 1,058.5 1,059.0 1,053.3 1,075.9

州・地方 1,456.0 1,453.9 1,466.4 1,487.0

エコノミスト予想（ロイター調査）

ＧＤＰ +1.1 pct

デフレーター +2.3 pct

最終需要 +1.0 pct

コアＰＣＥ価格指数 +2.1 pct

ＰＣＥ価格指数 +3.1 pct