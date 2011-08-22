〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.015％、6カ月物は0.045％＝財務省

［ワシントン ２２日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務
省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。
＜３カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.015％
平均落札金利 0.005％
最低落札金利 0.000％
利付き債券相当利回り 0.015％
落札価格 99.996167
最高利回り落札比率 36.20％
カバー（応札倍率） 4.57倍
（単位：ドル）
落札総額 29,000,164,600
応札総額 132,570,264,600
競争入札 28,026,750,000
非競争入札 843,414,600
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年 8月25日
償還日 2011年11月25日
＜６カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.045％
平均落札金利 0.035％
最低落札金利 0.005％
利付き債券相当利回り 0.046％
落札価格 99.977250
最高利回り落札比率 40.83％
カバー（応札倍率） 4.43倍
（単位：ドル）
落札総額 27,000,215,300
応札総額 119,644,143,300
競争入札 25,832,472,000
非競争入札 706,943,300
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年8月25日
償還日 2012年2月23日
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
ビットコイン投資の罠
中国当局の規制リスクや価格急変リスクを考えると、ビットコインを投資として捉えるのは合理的ではないとＢＢＨの村田雅志氏は指摘。 記事の全文
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文