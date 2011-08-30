米金融・債券市場＝上昇、消費者信頼感指数の落ち込みでＦＲＢ追加措置への期待強まる

（カッコ内は前営業日比）
３０年債US30YT=RR
（2050GMT） 104*03.00（＋1*12.00) =3.5275%
前営業日終盤 102*23.00（‐1*05.00) =3.6009%
１０年債US10YT=RR
（2050GMT） 99*16.50（＋0*24.00) =2.1793%
前営業日終盤 98*24.50（‐0*21.00) =2.2641%
２年債US2YT=RR
（2050GMT） 99*27.50（＋0*00.75) =0.1955%
前営業日終盤 99*26.75（‐0*00.75) =0.2072%
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［ニューヨーク ３０日 ロイター］ ３０日の米金融・債券市場では、国債価格が上
昇。この日発表された消費者信頼感指数が落ち込んだことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）
が追加刺激策に踏み込むとの期待が強まった。
月末を迎えたポートフォリオ調整に加え、失業率改善に向け追加の政策対応が必要と
ＦＲＢ当局者が発言したことも債券買いにつながった。
Ｔボンド先物９月限3USU1は１─２４／３２高の１３８─１８／３２。
Ｔノート先物９月限3TYU1は２１．５０／３２高の１３０─１２．５０／３２。
＜ドル・スワップスプレッド＞
LAST Change
U.S. 2-year dollar swap spread 29.75 (-0.25)
U.S. 3-year dollar swap spread 33.75 (+0.75)
U.S. 5-year dollar swap spread 32.25 (+1.75)
U.S. 10-year dollar swap spread 18.00 (+2.50)
U.S. 30-year dollar swap spread -33.50 (+2.25)
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