第2四半期の米非農業部門労働生産性改定値は‐0.7％＝労働省

［１日 ロイター］ 米労働省が発表した非農業部門労働生産性・労働コスト改定値は
以下のとおり。
（季節調整後、年率％、前四半期比、２００５年＝１００）
----生産性---- ----単位労働コスト---- ----時給----
Q2-R Q2-P Q1 Q2-R Q2-P Q1 Q2-R Q2-P Q1
非農業部門 -0.7 -0.3 -0.6 3.3 2.2 6.2 2.7 1.9 5.6
製造業 -1.5 -2.0 4.2 4.6 4.4 -0.1 3.1 2.3 4.1
耐久財 -2.7 -3.5 6.8 5.2 5.3 -2.3 2.4 1.6 4.4
非耐久財 1.3 1.2 3.4 2.7 1.8 -0.6 4.1 3.0 2.8
全産業 -0.5 0.0 -1.4 3.5 2.4 6.8 3.1 2.3 5.4
非金融業 N/A 4.4 2.3 N/A -1.8 2.1 N/A 2.5 4.5
（Ｐ：速報値、ＰＲ：前回発表値、Ｒ：改定値）
非農業部門生産性・前年同期比
Q2'11/10 PR
生産性 0.7 0.8
生産 2.4 2.5
時間 1.6 1.6
時給 2.7 2.1
実質時給 -0.7 -1.2
単位労働コスト 1.9 1.3
エコノミスト予想（ロイター調査）
非農業部門生産性 -0.5%
単位労働コスト +2.4%
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