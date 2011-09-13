訂正：8月の米輸入物価は‐0.4％、輸出物価は＋0.5％＝労働省

＊表部分の３列目を「前年比」から「前回」に訂正します。
また輸出、輸入物価のエコノミスト予想をそれぞれ訂正します。
［１３日 ロイター］ 米労働省が発表した輸出・輸入物価統計は以下のとおり。
（2000＝100、前月比％、季節調整前）
8月 7月 前回（訂正） 前年比
全輸入 -0.4 0.3 0.3 13.0
石油 -2.1 0.7 0.6 43.5
非石油 0.3 0.1 0.2 5.5
食品・飼料・飲料 -0.8 0.5 0.5 14.4
工業供給品 -0.9 0.5 0.4 31.8
資本財 0.1 unch unch 1.4
自動車・同部品 unch -0.4 -0.3 3.4
消費財（自動車除く） 0.3 0.2 0.4 2.0
8月 7月 前回（訂正） 前年比
全輸出 0.5 -0.4 -0.4 9.6
農業 2.2 -3.9 -4.3 23.9
非農業 0.3 0.1 0.2 8.1
食品・飼料・飲料 3.4 -3.4 -3.3 23.0
工業供給品 0.4 -0.3 -0.5 19.2
資本財 unch 0.1 unch 1.3
自動車・同部品 0.4 0.4 0.5 2.3
消費財（自動車除く） 0.2 0.6 0.6 5.9
エコノミスト予想（ロイター調査）
輸入物価 -0.8 pct（訂正）
輸出物価 unch（訂正）
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