〔表〕米30年債リオープン入札の最高落札利回りは3.310％＝財務省

［ワシントン １４日 ロイター］ 米財務省によると、３０年債（リオープン＝銘柄
統合）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。
最高落札利回り 3.310％
平均落札利回り 3.285％
最低落札利回り 3.240％
落札価格 108.310327
最高利回り落札比率 74.48％
カバー（応札倍率） 2.85倍
（以下の単位はドル）
落札総額 13,000,034,200
応札総額 37,072,010,200
競争入札 12,985,241,000
非競争入札 14,793,200
ＮＹ連銀地区落札 0
プライマリーディーラー応札 21,572,000,000
プライマリーディーラー落札 5,621,444,000
直接入札者応札 5,981,000,000
直接入札者落札 2,251,854,400
間接入札者応札 9,504,217,000
間接入札者落札 5,111,942,600
発行日 2011年9月15日
償還日 2041年8月15日
ＣＵＳＩＰ番号 912810QS0
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文
米中摩擦､日米と同じ道か
米中貿易摩擦は、米国の政治勢力の交代か、中国の経済的没落でしか解決しないと第一生命経済研究所の熊野英生氏は指摘。 記事の全文