米金融・債券市場＝上昇、欧州債務危機への不安やＦＯＭＣ期待で

（カッコ内は前営業日比）
３０年債US30YT=RR
（2025GMT） 110*01.00（＋1*28.00) =3.2246%
前営業日終盤 108*05.00（＋0*27.50) =3.3177%
１０年債US10YT=RR
（2025GMT） 101*16.50（＋0*29.00) =1.9558%
前営業日終盤 100*19.50（＋0*07.50) =2.0566%
２年債US2YT=RR
（2025GMT） 99*30.00（＋0*01.00) =0.1572%
前営業日終盤 99*29.00（＋0*01.25) =0.1732%
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［ニューヨーク １９日 ロイター］ １９日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。
ユーロ圏債務危機をめぐる不安を背景に安全とみられる資産に買いが入った。
今週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が長期金利
の低下を目指し、債券市場への介入策を打ち出すとの期待も相場を後押しした。
Ｔボンド先物１２月限3USZ1は２─０９／３２高の１４１─２３／３２。
Ｔノート先物１２月限3TYZ1は３１．５０／３２高の１３０─１７．５０／３２。
＜ドル・スワップスプレッド＞
U.S. 2-year dollar swap spread 31.25 (-1.50)
U.S. 3-year dollar swap spread 31.00 (-0.50)
U.S. 5-year dollar swap spread 30.50 (+0.25)
U.S. 10-year dollar swap spread 19.75 (+1.00)
U.S. 30-year dollar swap spread -27.50 (+1.00)
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