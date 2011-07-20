〔情報ＢＯＸ〕2011年上半期の追加型株式投信、資金純流出ランキング

［東京 ２０日 ロイター］ 野村総合研究所が試算した２０１１年上半期（１月─６
月）の追加型株式投信の資金純流出ランキングは以下のとおり。
順位 ファンド名 運用会社 純流出 純資産
1 グローバル・ソブリン・オープン（毎月 国際 -3,635 24,794
2 ダイワ・グローバル債券Ｆ（毎月分配型 大和 -1,044 6,075
3 野村エマージング債券投信（ブラジルレ Ｔ＆Ｄ -991 1,409
4 グローバル好配当株オープン 大和住銀 -990 2,876
5 ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券Ｆ 三井住友 -861 4,004
6 高金利通貨Ｆ 新光 -852 639
7 ダイワ外国債券Ｆ（毎月分配型）─ダイ 大和 -737 3,084
8 マイストーリー分配型（年６回）Ｂコー 野村 -596 4,217
9 野村Ｇハイイールド債券投信（資源国通 野村 -581 10,621
10 野村クラウドコンピューティング＆スマ 野村 -578 430
11 ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（ ピクテ -560 8,426
12 ＪＰＭ世界鉄道関連株投信 ＪＰモルガン -559 204
13 ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 野村 -540 5,911
14 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場 三菱ＵＦＪ -536 486
15 ダイワ上場投信 日経２２５ 大和 -532 2,345
16 みずほハイブリッド証券Ｆ（通貨選択型 新光 -515 792
17 住信毎月分配パッケージＦ《分配ファミ 住信 -485 1,177
18 三菱ＵＦＪ外国債券オープン（毎月分配 三菱ＵＦＪ -425 2,839
19 ＨＳＢＣブラジルオープン ＨＳＢＣ -412 1,404
20 新光ブラジル債券Ｆ 新光 -380 1,305
（単位：億円）
（ロイターニュース 岩崎 成子）
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