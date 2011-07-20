21日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
新規上場 モルフォ(3653.T) 東証マザーズ 公開価格2250円
経団連夏季フォーラム２０１１（軽井沢プリンスホテル）
０８：５０ ６月・１１年上半期貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI]
（予測中央値：前年比 輸出-4.1％、輸入+11.0％、貿易赤字1651億円）
１０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０ ２年利付国債（８月債）の発行予定額等（財務省）
１１：００ 富士通 スマートフォン新製品発表会
１２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省）
１５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
財務副大臣会見は取りやめ
＝＝海外経済・指標関係＝＝
（日本時間はＧＭＴプラス９時間）
０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI]
０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI]
０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
０８００ＧＭＴ ５月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
０８３０ＧＭＴ ６月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI]
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１２３０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が金融政策について
ロイターなど一部メディアとインタビュー
１４００ＧＭＴ ６月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI]
１４００ＧＭＴ ５月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI]
１４００ＧＭＴ ７月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI]
１４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が上院銀行住宅都市委員会で
金融規制改革法（ドッド・フランク法）の実施に関して証言
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件
１７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札
ユーロ圏首脳会議
ＥＣＢ理事会（金利発表なし）
（主な企業決算）
20 Jul Q2 Intel Corp (INTC.O)
20 Jul Q2 American Express Co (AXP.N)
21 Jul Q2 Advanced Micro Devices Inc AMD.N
21 Jul Q2 Morgan Stanley (MS.N)
21 Jul Q4 Microsoft Corp (MSFT.O)
21 Jul H1 CH ROCHE HOLDING AG ROG.VX
21 Jul Q2 FI NOKIA OYJ NOK1V.HE
（東京 ２１日 ロイター）
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