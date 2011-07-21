UPDATE1: ノルウェー輸出金融公社、5年・300億円のサムライ債発行条件を決定＝利率0.72％

［東京 ２１日 ロイター］ 主幹事によると、ノルウェー輸出金融公社は、 期間５
年のサムライ債（円建て外債）を発行条件を決定した。
発行額３００億円。
利率 ０．７２％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．１５％程度
【 発行概要一覧 】
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銘柄 ノルウェー輸出金融公社 払込期日 ７月２８日
第２回円貨債券 主幹事 シティグループ証券
発行額 ３００億円 みずほ証券
期間 ５年 野村証券
利率 ０．７２％ ＳＭＢＣ日興証券
発行価格 １００円 財務代理人 みずほコーポレート銀行
償還期限 ２０１６年 ７月２８日 格付け・予定 Ａａ１（ムーディーズ）
利払日 １月、７月の各２８日 ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）
募集期間 ７月２１日
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・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料１５銭
（ロイターニュース 星 裕康）
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