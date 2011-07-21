UPDATE1: バロー<9956.T>、期間5年の国内ＳＢの発行条件決定＝利率0.87％

［東京 ２１日 ロイター］ 野村証券によると、バロー(9956.T)は、期間５年の国内
普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額７０億円。
利率 ０．８７％
発行価格 １００円
スプレッド スワップ＋０．３０％
【 発行概要一覧 】
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銘柄 バロー 募集期間 ７月２１日
第１回国内普通社債 払込日 ７月２８日
発行額 ７０億円 各社債の金額 １億円
期間 ５年 主幹事 野村証券
利率 ０．８７％ 大和証券ＣＭ
発行価格 １００円 財務代理人 農林中央金庫
応募者利回り ０．８７０％ 格付け・予定 Ａ─（ＪＣＲ）
償還日 ２０１６年７月２８日
利払日 １月、７月の各２８日
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・引受証券と引受額（単位：億円）
野村証４９ 大和証券キャピタル・マーケッツ２１
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭
（ロイターニュース 片山 直幸）
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