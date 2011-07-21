〔表〕きょうの投信設定（22日）＝4本

Investing |
【ファンド名／運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】
◎ネット証券専用ファンドシリーズ 新興国中小型株ファンド
／ＤＩＡＭアセットマネジメント
───────────────────────────────────────
設定上限額：１０００億円
設定額 ： ──
販売会社 ：カブドットコム証券、ＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券
◎ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）
：日本円・コース（毎月分配型）
：ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
：アジア通貨・コース（毎月分配型）
／大和証券投資信託委託
───────────────────────────────────────
設定上限額：１０５０億円
設定額 ： ──
販売会社 ：大和証券、大和証券キャピタル・マーケッツ
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
ビットコイン投資の罠
中国当局の規制リスクや価格急変リスクを考えると、ビットコインを投資として捉えるのは合理的ではないとＢＢＨの村田雅志氏は指摘。 記事の全文
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文