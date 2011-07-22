UPDATE1: 住宅金融支援機構、第51回住宅金融支援機構債券の発行条件を決定＝利率1.64％

［東京 ２２日 ロイター］ ＳＭＢＣ日興証券によると、住宅金融支援機構
<0#0943=JFI>は、貸付債権担保第５１回住宅金融支援機構債券（資産担保証券）の発行条
件を決定した。発行額１７２７億円。
利率 １．６４％
発行価格 １００円
スプレッド 第３１５回国債流通利回り＋０．５２％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 住宅金融支援機構 払込期日 ８月 ３日
貸付債権担保第５１回 各債券の金額 １億円
住宅金融支援機構債券 主幹事 下記参照
発行額 １７２７億円 事務受託会社 三井住友銀行
利率 １．６４％ 格付け・予定 ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）
発行価格 １００円 ＡＡＡ（Ｒ＆Ｉ）
最終償還期限 ２０４６年 ８月１０日
利払日 毎月１０日
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・主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、ドイツ証券、みずほ証券、
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
・引受証券と引受額（案 単位：億円）
ＳＭＢＣ日興証５４２ ドイツ証３６０ みずほ証３６０
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証３６０
アール・ビー・エス証３５ モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証３５ ＵＢＳ証３５
・引受手数料
幹事手数料：
発行額のうち、５００億円まで５銭
５００億円超１０００億円まで２．５銭
１０００億円超２０００億円まで１．２５銭
２０００億円超が０．６３銭
引受責任料：５銭
販売手数料：２０銭
（ロイターニュース 星 裕康）
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