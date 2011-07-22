25日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
１１：００ 東京外為市場における外国為替取引高サーベイの結果（東京外国為替市場委員会）
１１：００ 自動車生産・輸出８社まとめ（６月度、各社さみだれ式に発表）
１１：３０─１２：３０ 白川日銀総裁が共同通信社「きさらぎ会」７月例会で講演
１５：３０ 経団連会長会見
１６：３０ 孫・ソフトバンク社長、復興支援財団の事業説明会
時間未定 財務副大臣会見
（主な企業決算）
キヤノン（中間期）
ＫＤＤＩ、花王（４─６月期）
＝＝海外経済・指標関係＝＝
（日本時間はＧＭＴプラス９時間）
（２２日）
０８００ＧＭＴ ７月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI]
０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI]
ＥＵ財務相理事会
（２５日）
０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI]
１２３０ＧＭＴ ６月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
２２４５ＧＭＴ ６月ニュージーランド貿易収支
オズボーン英財務相がインド訪問
（主な企業決算）
22 Jul Q2 Caterpillar Inc. (CAT.N)
22 Jul Q2 General Electric Company (GE.N)
22 Jul H1 CH JULIUS BAER GRUPPE AG BAER.VX
25 Jul Q2 Texas Instruments Inc TXN.N
（東京 ２２日 ロイター）
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