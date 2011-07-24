25日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
１１：００ 東京外為市場における外国為替取引高サーベイの結果（東京外国為替市場委員会）
１１：００ ６月自動車生産・輸出８社まとめ
１１：３０─１２：３０ 白川日銀総裁が共同通信社「きさらぎ会」７月例会で講演
１３：３０─１５：２５ 参議院財政金融委員会
１５：００ 財政制度等審議会財政制度分科会（財務省）
１５：３０ 経団連会長会見
１６：３０ 孫・ソフトバンク社長、復興支援財団の事業説明会
１６：４５ 五十嵐財務副大臣会見
（主な企業決算）
キヤノン（中間期）
ＫＤＤＩ、花王（４─６月期）
＝＝海外経済・指標関係＝＝
（日本時間はＧＭＴプラス９時間）
０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI]
１２３０ＧＭＴ ６月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
２２４５ＧＭＴ ６月ニュージーランド貿易収支
オズボーン英財務相がインド訪問
（主な企業決算）
25 Jul Q2 Texas Instruments Inc TXN.N
（東京 ２５日 ロイター）
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