起債予測一覧〔表〕＝7月25日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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三井住友ファイナンス＆リース 7/13 AA 期間5年、発行額200億円
<0#8592=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興
レンジ／T(280回)+16─24bp
今週半ばに起債予定
オリックス・クレジット 7/11 AA 期間3年、発行額50億円
主幹事はＳＭＢＣ日興
レンジ／L+45─55bp
最短7月27日に起債予定
格付けＡ─(Ｒ＆Ｉ)
森ビル <0#3270=JFI> 7/11 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興、野村
レンジ／L+65─68bp
7月26日に起債予定
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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住宅金融支援機構 7/ 6 A 期間10年・15年・20年
<0#0943=JFI> 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、野村
9月上旬に起債予定
水資源機構 7/ 6 A 期間3年
<0#0909=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
第3四半期に起債予定
日本政策金融公庫 6/16 AA 期間2年・5年
<0#0910=JFI> 発行額は2年債が500億円、5年債が600億円
主幹事は野村、ＧＳ
レンジ／
2年債：T(250回)+5─7bp
5年債：T(282回)+5─7bp
7月26日に起債予定
鉄道建設・運輸施設整備 6/10 A 期間5年・10年
支援機構 発行額は5年債が400億円程度、
<0#1295=JFI> 10年債が100億円程度
主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
8月に発行予定
住宅金融支援機構 6/15 A 期間30年
<0#0943=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
日本学生支援機構 7/ 8 A 期間2年、発行額400億円
<0#0948=JFI> 主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
9月上旬に起債予定
4/ 4 2011年度発行予定、発行総額は1700億円
期間2年：9月、2012年2月
発行額は各400億円
期間3年：11月
発行額は500億円
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【起債予測（都市再生債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 6/20 A 期間10年、発行額300億円程度
<0#0906=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、野村
8月に発行予定
A 期間10年、発行額300億円程度
主幹事はみずほ、ＧＳ
9月に発行予定
A 期間20年
主幹事は野村、バークレイズ、メリル
8月に発行予定
A 期間20年
主幹事は大和ＣＭ、ドイツ、
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ
9月に発行予定
3/ 2 <2011年度発行計画(単位：億円)>
10年債：上半期1800程度(年間3600)
20年債：上半期800程度(年間1600)
5年債：上半期400程度(年間800)
FLIP：上半期1000程度(年間2000)
EMTN、その他：上半期1000億円(年間1000)
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【起債予測（環境再生保全機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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環境再生保全機構 6/27 A 期間5年、発行額50億円
<0#1298=JFI> 主幹事は野村、みずほ
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【起債予測（地方債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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北海道 <0#0101=JFI> 7/20 A 期間10年、発行額200億円
8月12日に起債予定
大阪府 <0#0104=JFI> 7/20 A 期間10年、発行額200億円
京都市 <0#0152=JFI> 7/20 A 期間10年、発行額100億円
8月5日に起債予定
札幌市 <0#0155=JFI> 7/20 A 期間10年、発行額100億円
8月5日に起債予定
7/12 <2011年度の主幹事方式>
通年事務主幹事は野村
期間20年・30年・その他の年限を合わせて
400億円程度
千葉県 <0#0120=JFI> 7/20 A 期間5年、発行額200億円
8月3日に起債予定
7/11 A 期間20年
主幹事は大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ
名古屋市 <0#0151=JFI> 6/29 A 期間20年、発行額100億円程度
主幹事はみずほ、野村
上半期に起債予定
東京都 <0#0100=JFI> 7/20 A 期間10年、発行額400億円
8月10日に起債予定
6/17 第2四半期10年公募公債の指名幹事：
大和ＣＭ、みずほ
神奈川県 <0#0103=JFI> 7/20 A 期間10年、発行額200億円
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