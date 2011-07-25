追加：起債予測一覧〔表〕＝7月25日現在

四半期10年公募公債の指名幹事：
大和ＣＭ、みずほ
神奈川県 <0#0103=JFI> 7/20 A 期間10年、発行額200億円
8月5日に起債予定
5/27 A <2011年度20年債：発行総額600億円程度>
主幹事：
第2四半期：三菱ＵＦＪＭＳ、メリル
第3四半期：大和ＣＭ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
第4四半期：野村、ＳＭＢＣ日興
愛知県 <0#0108=JFI> 7/20 A 期間10年、発行額200億円
8月10日に起債予定
6/ 3 <2011年度上半期の20年債>
主幹事はＧＳ、メリル
福岡市 <0#0158=JFI> 7/20 A 期間5年、発行額100億円
8月5日に起債予定
5/27 A 期間20年、発行額100億円程度
主幹事はみずほ、大和ＣＭ
最速8月に起債予定
静岡県 <0#0107=JFI> 7/20 A 期間5年、発行額100億円
8月3日に起債予定
5/23 <2011年度上半期の20年債>
発行額は年間200億円
主幹事はＧＳ、大和ＣＭ
<2011年度の30年債>
発行額は年間200億円
主幹事はＧＳ、三菱ＵＦＪＭＳ、ドイツ
神戸市 <0#0153=JFI> 5/10 A 期間5年、発行額100億円程度
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、
ＳＭＢＣ日興
8月に発行予定
横浜市 <0#0154=JFI> 4/27 <2011年度上半期の10年債>
主幹事はみずほ、野村
発行総額は400億円
4/27 <2011年度上半期の超長期債>
主幹事はＧＳ、ＭスタンレーＭＵＦＧ
<2011年度上半期の5年債>
発行額100億円程度
主幹事はＧＳ、ＳＭＢＣ日興、ドイツ
川崎市 <0#0156=JFI> 4/26 <2011年度の超長期債でグループ式主幹事制を
実施>：発行額100億円を3回発行
事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
共同主幹事はＧＳ、大和ＣＭ、野村、みずほ
福岡県 <0#0111=JFI> 7/ 8 A 期間20年、発行額100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ、みずほ
8月に起債予定
6/29 A 期間10年、発行額150億円
幹事はみずほ、野村
8月10日に起債予定
払込日：8月26日
引受金融機関はＳＭＢＣ日興、
ＳＭＢＣフレンド、ＣＳ、大和ＣＭ、ドイツ、
東海東京、バークレイズ、福岡銀、
三菱ＵＦＪＭＳ、メリル
4/ 1 <2011年度の超長期債で総合主幹事グループ制
を採用>：
発行総額400億円
期間未定のフレックス枠が400億円ある
総合事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
総合共同主幹事はＣＳ、大和ＣＭ、野村、
みずほ
共同発行地方債 7/20 A 期間10年、発行額1200億円
<0#0128=JFI> 8月4日に起債予定
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【起債予測（公社債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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名古屋高速道路公社 6/28 期間5年・10年・20年
<0#1292=JFI> 2011年度上期の主幹事：ＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪＭＳ
6/28 期間5年・10年・20年
2011年度下期の主幹事：ＳＭＢＣ日興、
大和ＣＭ
東京都住宅供給公社 4/ 4 2011年度の主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#1296=JFI>
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【起債予測（投資法人債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（円建て外債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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韓国ハナ銀行 7/19 A 期間2年・3年、発行額各50億円
主幹事は大和ＣＭ、ＪＰモルガン、
三菱ＵＦＪＭＳ、ＵＢＳ
レンジ／
2年債：L+60─80bp
3年債：L+80─100bp
8月4日に起債予定
払込日：8月10日
格付け／
予備格付け：Ａ＋／格下げ方向でクレジ
ットモニターの対象(ＪＣＲ)
発行体格付け：Ａ１(ムーディーズ)
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【起債予測（海外ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（ＡＢＳ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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住宅金融支援機構 7/22 A 第52回債：発行予定額は8月15日に公表
<0#0943=JFI> 主幹事はＧＳ、野村、メリル、ＵＢＳ
8月下旬に起債予定
日本生命2011基金 7/14 AA 裏付資産は日本生命に対する基金債権
特定目的会社 第1回Ａ号・Ｂ号特定社債、
発行予定額各500億円
Ａ号(個人債)：償還期日2016年8月5日
Ｂ号(
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