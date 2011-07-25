再送：26日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。

＝＝＝国内経済・指標関係＝＝

０８：１５ 閣議・閣議後会見

０８：５０ ６月企業向けサービス価格指数（日銀）

１０：３０ 流動性供給入札（財務省）

１０：３０ 10年利付国債（8月債）の発行予定額等（財務省）

１０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定（財務省）

１２：４５ 流動性供給入札結果（財務省）

１３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札結果（財務省）

１４：００ 斉藤東証社長会見

１５：３０ 大証定例会見

１７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省）

（主な国内企業決算）

４─６月期：信越化学、オリックス、日野自動車、マネックス、松井証券

＝＝海外経済・指標関係＝＝

（日本時間はＧＭＴプラス９時間）

２６日（火）

０３０５ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が講演（シドニー）

０６００ＧＭＴ ８月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI]

０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI]

１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]

１２００ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が世界経済について講演（ニューヨーク）

１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高

（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]

１３００ＧＭＴ ５月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI]

１４００ＧＭＴ ７月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI]

１４００ＧＭＴ ６月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI]

１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札

１５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札

１７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札

１８００ＧＭＴ ホーニグ米カンザスシティー地区連銀総裁が下院で証言

「経済におけるＦＲＢの役割と、ＱＥ３の可能性について」

インド中銀第１・四半期金融政策見直し

（主な企業決算）

26 Jul Q2 Amazon.com Inc (AMZN.O)

26 Jul Q2 Eastman Kodak Co EK.N

26 Jul Q2 Ford Motor Co (F.N)

26 Jul Q2 Lockheed Martin Corp (LMT.N)

26 Jul Q2 Office Depot Inc ODP.N

26 Jul Q2 UBS AG UBSN.VX

26 Jul Q2 DEUTSCHE BANK AG (DBKGn.DE)

26 Jul Q2 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON (LVMH.PA)

（東京 ２６日 ロイター）