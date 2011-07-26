UPDATE1: 森ビル、5年・150億円国内ＳＢの発行条件を決定＝利率1.23％

［東京 ２６日 ロイター］ みずほ証券によると、森ビル<0#3270=JFI>は、期間５年
の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１５０億円。
利率 １．２３％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．６５％程度
【 発行概要一覧 】
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銘柄 森ビル 募集期間 ７月２６日
第５回無担保社債 払込期日 ８月 ２日
発行額 １５０億円 各社債の金額 １億円
期間 ５年 主幹事 みずほ証券
利率 １．２３％ ＳＭＢＣ日興証券
発行価格 １００円 野村証券
応募者利回り １．２３０％ 財務代理人 三井住友銀行
償還期限 ２０１６年８月 ２日 格付け・予定 Ａ─（ＪＣＲ）
利払日 ２月、８月の各 ２日
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・引受証券と引受額（単位：億円）
みずほ証６０ ＳＭＢＣ日興証４５ 野村証４５
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭
（ロイターニュース 片山 直幸）
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