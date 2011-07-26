27日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
１０：００ ＫＤＤＩ・マイクロソフト・富士通 共同新商品説明会
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ 財政制度等審議会財政投融資分科会（財務省）
１０：３０─１３：００ 亀崎日銀審議委員講演（津市）
１２：００─１４：００ 石破自民党政調会長講演（日本外国特派員協会)
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１３：３０ 公正取引委員会事務総長会見
１４：００─１４：３０ 亀崎日銀審議委員記者会見（津市）
１７：００─１９：００ 国家研（会長：小沢鋭仁衆議院議員）の政策提言シンポジウム
（主な国内企業決算）
４─６月期：新日鉄、ＪＦＥ、日立建機、日産自動車、ファナック
＝＝海外経済・指標関係＝＝
（日本時間はＧＭＴプラス９時間）
２６日（火）
０６００ＧＭＴ ８月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI]
０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２００ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が世界経済について講演（ニューヨーク）
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３００ＧＭＴ ５月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI]
１４００ＧＭＴ ７月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI]
１４００ＧＭＴ ６月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札
１７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札
１８００ＧＭＴ ホーニグ米カンザスシティー地区連銀総裁が下院で証言
「経済におけるＦＲＢの役割と、ＱＥ３の可能性について」
インド中銀第１・四半期金融政策見直し
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
26 Jul Q2 Amazon.com Inc (AMZN.O)
26 Jul Q2 Ford Motor Co (F)
26 Jul Q2 3M Co (MMM)
26 Jul Q2 Office Depot Inc ODP.N
26 Jul Q2 UBS AG UBSN.VX
26 Jul Q2 DEUTSCHE BANK AG (DBKGn.DE)
26 Jul Q2 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON (LVMH.PA)
２７日（水）
０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI]
０８００ＧＭＴ ６月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI]
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ６月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI]
１７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札
１８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告
２１００ＧＭＴ ニュージーランド中銀、政策金利発表
７月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI]
６月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI]
ＷＴＯ一般理事会（ジュネーブ、２８日まで）
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
27 Jul Q2 Boeing Co (BA)
（東京 ２７日 ロイター）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
ビットコイン投資の罠
中国当局の規制リスクや価格急変リスクを考えると、ビットコインを投資として捉えるのは合理的ではないとＢＢＨの村田雅志氏は指摘。 記事の全文
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文