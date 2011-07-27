28日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：５０ ６月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI]
（予測中央値：前年比‐0.5％）
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）
０８：５０ ７月上旬貿易統計(財務省）
１０：００ 全国財務局長会議（財務省）
１０：００ 東電に関する経営財務調査委員会
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省）
１１：３０ 桜井財務副大臣会見
１１：３０ 花王 尾崎社長会見
１２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省）
１５：１５ ２年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
１５：３０ 全国財務局管内経済情勢報告概要（財務省）
１７：００ 楽天 三木谷社長会見「新たな海外展開」
（主な国内企業決算）
４─６月期：ソニー、東芝、コマツ、任天堂、ソフトバンク、パナソニック、
シャープ、富士通、ＮＥＣ、ＪＴ、京セラ、住友金属工業、神戸鋼、新生銀、
関西電力
＝＝海外経済・指標関係＝＝
（日本時間はＧＭＴプラス９時間）
２７日（水）
０８００ＧＭＴ ６月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI]
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ６月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI]
１７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札
１８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告
２１００ＧＭＴ ニュージーランド中銀、政策金利発表
７月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI]
６月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI]
ＷＴＯ一般理事会（ジュネーブ、２８日まで）
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
27 Jul Q2 Boeing Co (BA)
２８日（木）
０８００ＧＭＴ ７月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI]
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI]
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１３３０ＧＭＴ ガイトナー米財務長官が下院金融委員会の公聴会で
国際金融システムの現状などについて証言
１４００ＧＭＴ ６月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１６４５ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演
「完全回復への道のり」について（バージニア州シャンティリー）
１７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札
１８３０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演
（ユタ州ソルトレークシティー）
フィリピン中銀理事会
ＷＴＯ一般理事会（ジュネーブ、最終日）
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
28 Jul Q2 DuPont (DD)
28 Jul Q3 Starbucks (SBUX.O)
28 Jul CH 04:30 CREDIT SUISSE GROUP AG H1 CSGN.VX
28 Jul NL 06:00 ROYAL DUTCH SHELL PLC Q2 (RDSa.L)
28 Jul DE SIEMENS AG Q3 (SIEGn.DE)
28 Jul DE VOLKSWAGEN AG Q2 (VOWG_p.DE)
（東京 ２８日 ロイター）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
ビットコイン投資の罠
中国当局の規制リスクや価格急変リスクを考えると、ビットコインを投資として捉えるのは合理的ではないとＢＢＨの村田雅志氏は指摘。 記事の全文
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文