〔表〕きょうの投信設定（28日）＝3本

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【ファンド名／運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】
◎大阪・兵庫応援外国債券オープン（愛称：まごころ応援団）
／岡三アセットマネジメント
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設定上限額：１００億円
設定額 ： ──
販売会社 ：大正銀行
◎人民元建て債券ファンド（愛称：点心債）
／損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
───────────────────────────────────────
設定上限額：２５０億円
設定額 ： ──
販売会社 ：いちよし証券、リテラ・クレア証券
◎野村先進国国債 円投資型１１０７（愛称：マイ・サポート１１０７）
／野村アセットマネジメント
───────────────────────────────────────
設定上限額：１２００億円
設定額 ： ──
販売会社 ：野村証券
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