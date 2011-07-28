追加：〔表〕きょうの投信設定（28日）＝3本、30億6798万円

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＊設定額を追加しました。
【ファンド名／運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】
◎大阪・兵庫応援外国債券オープン（愛称：まごころ応援団）
／岡三アセットマネジメント
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設定上限額：１００億円
設定額 ：１億３４３６万円
販売会社 ：大正銀行
◎人民元建て債券ファンド（愛称：点心債）
／損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
───────────────────────────────────────
設定上限額：２５０億円
設定額 ：１６億６０８１万円
販売会社 ：いちよし証券、リテラ・クレア証券
◎野村先進国国債 円投資型１１０７（愛称：マイ・サポート１１０７）
／野村アセットマネジメント
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設定上限額：１２００億円
設定額 ：１２億７２８１万円
販売会社 ：野村証券
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