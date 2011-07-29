追加：起債予測一覧〔表〕＝7月29日現在

追加：・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
住宅金融支援機構 7/ 6 A 期間10年・15年・20年
<0#0943=JFI> 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、野村
9月上旬に起債予定
水資源機構 7/ 6 A 期間3年
<0#0909=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
第3四半期に起債予定
住宅金融支援機構 6/15 A 期間30年
<0#0943=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
日本学生支援機構 7/ 8 A 期間2年、発行額400億円
<0#0948=JFI> 主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
9月上旬に起債予定
4/ 4 2011年度発行予定、発行総額は1700億円
期間2年：9月、2012年2月
発行額は各400億円
期間3年：11月
発行額は500億円
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（都市再生債券）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
都市再生機構 7/26 A 期間3年・5年・10年
<0#0917=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ、みずほ
9月に起債予定
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
地方公共団体金融機構 6/20 A 期間10年、発行額300億円程度
<0#0906=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、野村
8月に発行予定
A 期間10年、発行額300億円程度
主幹事はみずほ、ＧＳ
9月に発行予定
A 期間20年
主幹事は野村、バークレイズ、メリル
8月に発行予定
A 期間20年
主幹事は大和ＣＭ、ドイツ、
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ
9月に発行予定
3/ 2 <2011年度発行計画(単位：億円)>
10年債：上半期1800程度(年間3600)
20年債：上半期800程度(年間1600)
5年債：上半期400程度(年間800)
FLIP：上半期1000程度(年間2000)
EMTN、その他：上半期1000億円(年間1000)
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（環境再生保全機構債券）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
環境再生保全機構 6/27 A 期間5年、発行額50億円
<0#1298=JFI> 主幹事は野村、みずほ
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（地方債）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
北海道 <0#0101=JFI> 7/20 A 期間10年、発行額200億円
8月12日に起債予定
大阪府 <0#0104=JFI> 7/20 AA 期間10年、発行額200億円
8月3日に起債予定
京都市 <0#0152=JFI> 7/20 AA 期間10年、発行額100億円
8月5日に起債予定
札幌市 <0#0155=JFI> 7/20 A 期間10年、発行額100億円
8月5日に起債予定
7/12 <2011年度の主幹事方式>
通年事務主幹事は野村
期間20年・30年・その他の年限を合わせて
400億円程度
千葉県 <0#0120=JFI> 7/20 AA 期間5年、発行額200億円
8月3日に起債予定
7/11 A 期間20年
主幹事は大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ
名古屋市 <0#0151=JFI> 6/29 A 期間20年、発行額100億円程度
主幹事はみずほ、野村
上半期に起債予定
東京都 <0#0100=JFI> 7/20 A 期間10年、発行額400億円
8月10日に起債予定
6/17 第2四半期10年公募公債の指名幹事：
大和ＣＭ、みずほ
神奈川県 <0#0103=JFI> 7/20 AA 期間10年、発行額200億円
8月5日に起債予定
5/27 A <2011年度20年債：発行総額600億円程度>
主幹事：
第2四半期：三菱ＵＦＪＭＳ、メリル
第3四半期：大和ＣＭ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
第4四半期：野村、ＳＭＢＣ日興
愛知県 <0#0108=JFI> 7/20 A 期間10年、発行額200億円
8月10日に起債予定
6/ 3 <2011年度上半期の20年債>
主幹事はＧＳ、メリル
福岡市 <0#0158=JFI> 7/20 AA 期間5年、発行額100億円
8月5日に起債予定
5/27 A 期間20年、発行額100億円程度
主幹事はみずほ、大和ＣＭ
8月上旬に起債予定
静岡県 <0#0107=JFI> 7/20 AA 期間5年、発行額100億円
8月3日に起債予定
5/23 <2011年度上半期の20年債>
発行額は年間200億円
主幹事はＧＳ、大和ＣＭ
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文
米中摩擦､日米と同じ道か
米中貿易摩擦は、米国の政治勢力の交代か、中国の経済的没落でしか解決しないと第一生命経済研究所の熊野英生氏は指摘。 記事の全文