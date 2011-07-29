追加：〔表〕きょうの投信設定（29日）＝14本、206億9921万円

＊設定額を追加しました。
【ファンド名／運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】
◎アムンディ・ＣＡ円建社債ファンド２０１１─０７
／アムンディ・ジャパン
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設定上限額：５００億円
設定額 ：８３億１１４７万円
販売会社 ：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行、七十七銀行
◎日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）
／三井住友アセットマネジメント
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設定上限額：各１０００億円
設定額 ：毎月決算型 ３億４２０８万円、資産成長型 １６億９７４３万円
販売会社 ：ＳＭＢＣ日興証券
◎ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
／ＤＩＡＭアセットマネジメント
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設定上限額：１０００億円
設定額 ：４億７７７７万円
販売会社 ：カブドットコム証券、ＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券
◎スイス・グローバル・リーダー・ファンド
／損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
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設定上限額：１０００億円
設定額 ：５億８４４８万円
販売会社 ：ＳＢＩ証券、むさし証券、リテラ・クレア証券（８月１日から）
◎ブラジル公社債ファンド（愛称：レアルスター）
／中央三井アセットマネジメント
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設定上限額：１０００億円
設定額 ：１７億９４８１万円
販売会社 ：中央三井信託銀行
◎東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011─07
（愛称：グッド・チャンス2011─07）
／東京海上アセットマネジメント投信
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設定上限額：５００億円
設定額 ：７１億８９１７万円
販売会社 ：広島銀行(8379.T)、百十四銀行(8386.T)、北洋銀行、北洋銀行、
東京海上日動火災保険
◎ＵＳリートメジャーズ（通貨選択型）
：日本円・コース（毎月決算型）
：豪ドル・コース（毎月決算型）
：ブラジル・レアル・コース（毎月決算型）
：米ドル・コース（毎月決算型）
：資源国通貨・コース（毎月決算型）
／大和証券投資信託委託
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設定上限額：日本円・コースは１億円、それ以外は各５０００万円
設定額 ：日本円・コースは１億円、それ以外は各５０００万円、計３億円
販売会社 ：日の出証券
◎ニッセイ日本債券ファンド（毎月決算型）
／ニッセイアセットマネジメント
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設定上限額：１００万円
設定額 ：１００万円
販売会社 ：ゆうちょ銀行
◎野村米国ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）
／野村アセットマネジメント
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設定上限額：１０００万円
設定額 ：１００万円
販売会社 ：ゆうちょ銀行
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