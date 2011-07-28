29日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：１５ 閣議、閣議後会見
０８：１５ 製造業ＰＭＩ（マークィット）[JPRPMI=ECI]
０８：３０ ６月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]
０８：３０ ６月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]
０８：３０ ６月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]（予測中央値：前年比‐2.3％）
０８：３０ ６月全国コア消費者物価指数（ＣＰＩ・総務省）[JPCPI=ECI]
（予測中央値：前年比＋0.5％）
０８：３０ ７月東京都区部コアＣＰＩ（総務省）[JPCPIT=ECI]
（予測中央値：前年比＋0.2％）
０８：５０ ６月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI]
（予測中央値：前月比＋4.5％）
０８：５０ １─３月法人企業統計確報[JPBUSX=ECI]
０８：５０ 日銀金融政策決定会合議事録公表、２００１年１─６月分
１３：３０ １５：３０ 共通番号推進協議会のシンポジウムに与謝野担当相が出席
１４：００ ６月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI]
（予測中央値：前年比＋5.0％）
１４：００ ６月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI]
１９：００ 外国為替平衡操作の実施状況（月ベース）
（主な国内企業決算）
４─６月期：日立製作所、三菱電機、ＮＴＴドコモ、三菱商事、丸紅、武田薬品、第一三共、
資生堂、商船三井、日本郵船、野村ホールディングス、大和証券グループ本社、
三菱ＵＦＪＦＧ、みずほＦＧ、三井住友ＦＧ、りそなホールディングス、全日空、住友化学、
マツダ、村田製作所、日東電工、ＩＨＩ、三菱地所、セガサミーホールディングス、中部電力、
東北電力
１─６月中間期：サッポロホールディングス、昭和シェル石油
＝＝海外経済・指標関係＝＝
（日本時間はＧＭＴプラス９時間）
２８日（木）
０８００ＧＭＴ ７月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI]
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI]
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１３３０ＧＭＴ ガイトナー米財務長官が下院金融委員会の公聴会で
国際金融システムの現状などについて証言
１４００ＧＭＴ ６月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１６４５ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演
「完全回復への道のり」について（バージニア州シャンティリー）
１７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札
１８３０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演
（ユタ州ソルトレークシティー）
フィリピン中銀理事会
ＷＴＯ一般理事会（ジュネーブ、最終日）
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
28 Jul Q2 DuPont (DD) 1.34 8 1.17
28 Jul Q3 Starbucks (SBUX.O)
28 Jul CH 04:30 CREDIT SUISSE GROUP AG H1 CSGN.VX
28 Jul NL 06:00 ROYAL DUTCH SHELL PLC Q2 (RDSa.L)
28 Jul DE SIEMENS AG Q3 (SIEGn.DE)
28 Jul DE VOLKSWAGEN AG Q2 (VOWG_p.DE)
２９日（金）
０６００ＧＭＴ ６月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI]
０６４５ＧＭＴ ５月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI]
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHIX=ECI]
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省）[USGDPR=ECI]
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI]
１３４５ＧＭＴ ７月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI]
１３５５ＧＭＴ ７月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI]
１９１５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁とブラード米セントルイス地区連銀総裁
が金融政策に関するディスカッションに参加（ワイオミング州ジャクソンホール）
（東京 ２９日 ロイター）
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