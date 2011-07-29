追加：起債条件一覧〔表〕＝7月29日現在

ンレーＭＵＦＧ証、野村証、みずほ証、

ＳＭＢＣ日興証。社債の払込金額１００円、発行価格１０２．５円。

【発行条件一覧＝海外／ＣＢ型新株予約権付社債】

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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 通 種 発行額 期 利 率 転換価額 払込日 主幹事

貨 別 間 （％） （円）

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【発行条件一覧＝ＡＢＳ】

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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

（億円） 間 （％） （bp）

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1 明治安田生命２０１１ 500 5 1.05 L+49 8/ 5 野 村 A+

基金特定目的会社 三菱UFJMS A

みずほ

1A号 日本生命２０１１基金 500 5 1.00 ─ 8/ 5 大和CM AA‐

特定目的会社 野 村 AA‐

1B号 日本生命２０１１基金 500 6 1.12 L+45 8/ 5 大和CM AA‐

特定目的会社 野 村 AA‐

51 住宅金融支援機構 1727 35 1.64 T315+52 8/ 3 SMBC日興 AAA

<0#0943=JFI> ドイツ AAA

みずほ

三菱UFJMS

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注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。

・日本生命２０１１基金特定目的会社債：

第１回Ａ号社債：個人投資家向け。

【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 通 発行額 期 利 率 価 格 払込日 主幹事

貨 間 （％） （％）

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ロイヤルバンク・オブ・ 円 30億 3 1.30 100.00 8/ 4 注参照

スコットランド (RBS.L)

スウェーデン輸出信用銀行 注 540万 5 未 定 100.00 8/24 注参照

スウェーデン地方金融公社 注 3000万 4 4.81 100.00 8/23 注参照

スウェーデン地方金融公社 注 760万 3 3.40 100.00 8/ 1 注参照

スウェーデン地方金融公社 注1303.3万 3 4.66 100.00 8/ 2 注参照

ドイツ銀行 (DBKGn.DE) 注 2000万 4 0.50 75.90 8/ 2 注参照

ノルウェー地方金融公社 注 9862万 5 0.50 72.85 8/ 1 注参照

ノルウェー地方金融公社 注 700万 5 0.50 81.60 8/ 2 注参照

ソシエテ ジェネラル (SOGN.PA) 注 90万 3 5.00 100.00 8/ 4 注参照

ラボバンク・ネダーランド 注 1.629億 2 4.32 100.00 8/16 注参照

ラボバンク・ネダーランド 注 1.3億 3 4.17 100.00 8/16 注参照

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注）・ロイヤルバンク・オブ・スコットランド円建て債：価格は売出価格。

売出期間は７月２８日─８月２日。受渡日は８月５日。売出人はＳＢＩ証券。

格付けはＡａ３（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ─（フィッチ）。

・スウェーデン輸出信用銀行トルコ・リラ建て債：発行額は予定。価格は売出価格。

売出期間は８月５日─２４日。受渡日は８月２５日。売出人は岩井証券。

格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン地方金融公社メキシコ・ペソ建て債（１段目）：

価格は売出価格。売出期間は７月２９日─８月２３日。受渡日は８月２４日。

売出人はＳＢＩ証券。格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン地方金融公社ニュージーランドドル建て債（２段目）：

価格は売出価格。売出期間は７月１５日─２９日。受渡日は８月２日。

売出人は東海東京証券。格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン地方金融公社豪ドル建て債（３段目）：価格は売出価格。

売出期間は７月１５日─２９日。受渡日は８月３日。売出人は東海東京証券。

売出取扱人は西日本シティＴＴ証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・ドイツ銀行トルコ・リラ建てディスカウント債：価格は売出価格。

売出期間は７月７日─８月１日。受渡日は８月３日。

売出人はリテラ・クレア証券。

格付けはＡａ３（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ─（フィッチ）。

・ノルウェー地方金融公社南アフリカランド建てディスカウント債（１段目）：

価格は売出価格。売出期間は７月１５日─２９日。受渡日は８月２日。

売出人は東海東京証券。売出取扱人はワイエム証券、浜銀ＴＴ証券、

西日本シティＴＴ証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・ノルウェー地方金融公社豪ドル建てディスカウント債（２段目）：

価格は売出価格。売出期間は７月１５日─２９日。受渡日は８月３日。

売出人は東海東京証券。格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・ソシエテ ジェネラル豪ドル建て債：価格は売出価格。

売出期間は７月２９日─８月２日。受渡日は８月５日。

売出人はソシエテ ジェネラル証券。

売出取扱人は三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

・ラボバンク・ネダーランド豪ドル建て債（１段目）：価格は売出価格。

売出期間は８月１日─１２日。受渡日は８月１７日。

主幹事は大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ。

売出人は大和証券キャピタル・マーケッツ。売出取扱人は大和証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・ラボバンク・ネダーランドニュージーランド建て債（２段目）：

価格は売出価格。売出期間は８月１日─１２日。受渡日は８月１７日。

主幹事は大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ。

売出人は大和証券キャピタル・マーケッツ。売出取扱人は大和証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

（東京 ２９日 ロイター）