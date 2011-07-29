追加：起債条件一覧〔表〕＝7月29日現在

ンレーＭＵＦＧ証、野村証、みずほ証、
ＳＭＢＣ日興証。社債の払込金額１００円、発行価格１０２．５円。
【発行条件一覧＝海外／ＣＢ型新株予約権付社債】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 通 種 発行額 期 利 率 転換価額 払込日 主幹事
貨 別 間 （％） （円）
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
【発行条件一覧＝ＡＢＳ】
--------------------------------------------------------------------------------
回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
--------------------------------------------------------------------------------
1 明治安田生命２０１１ 500 5 1.05 L+49 8/ 5 野 村 A+
基金特定目的会社 三菱UFJMS A
みずほ
1A号 日本生命２０１１基金 500 5 1.00 ─ 8/ 5 大和CM AA‐
特定目的会社 野 村 AA‐
1B号 日本生命２０１１基金 500 6 1.12 L+45 8/ 5 大和CM AA‐
特定目的会社 野 村 AA‐
51 住宅金融支援機構 1727 35 1.64 T315+52 8/ 3 SMBC日興 AAA
<0#0943=JFI> ドイツ AAA
みずほ
三菱UFJMS
--------------------------------------------------------------------------------
注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。
・日本生命２０１１基金特定目的会社債：
第１回Ａ号社債：個人投資家向け。
【発行条件一覧＝海外ＳＢ】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 通 発行額 期 利 率 価 格 払込日 主幹事
貨 間 （％） （％）
--------------------------------------------------------------------------------
ロイヤルバンク・オブ・ 円 30億 3 1.30 100.00 8/ 4 注参照
スコットランド (RBS.L)
スウェーデン輸出信用銀行 注 540万 5 未 定 100.00 8/24 注参照
スウェーデン地方金融公社 注 3000万 4 4.81 100.00 8/23 注参照
スウェーデン地方金融公社 注 760万 3 3.40 100.00 8/ 1 注参照
スウェーデン地方金融公社 注1303.3万 3 4.66 100.00 8/ 2 注参照
ドイツ銀行 (DBKGn.DE) 注 2000万 4 0.50 75.90 8/ 2 注参照
ノルウェー地方金融公社 注 9862万 5 0.50 72.85 8/ 1 注参照
ノルウェー地方金融公社 注 700万 5 0.50 81.60 8/ 2 注参照
ソシエテ ジェネラル (SOGN.PA) 注 90万 3 5.00 100.00 8/ 4 注参照
ラボバンク・ネダーランド 注 1.629億 2 4.32 100.00 8/16 注参照
ラボバンク・ネダーランド 注 1.3億 3 4.17 100.00 8/16 注参照
--------------------------------------------------------------------------------
注）・ロイヤルバンク・オブ・スコットランド円建て債：価格は売出価格。
売出期間は７月２８日─８月２日。受渡日は８月５日。売出人はＳＢＩ証券。
格付けはＡａ３（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ─（フィッチ）。
・スウェーデン輸出信用銀行トルコ・リラ建て債：発行額は予定。価格は売出価格。
売出期間は８月５日─２４日。受渡日は８月２５日。売出人は岩井証券。
格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。
・スウェーデン地方金融公社メキシコ・ペソ建て債（１段目）：
価格は売出価格。売出期間は７月２９日─８月２３日。受渡日は８月２４日。
売出人はＳＢＩ証券。格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。
・スウェーデン地方金融公社ニュージーランドドル建て債（２段目）：
価格は売出価格。売出期間は７月１５日─２９日。受渡日は８月２日。
売出人は東海東京証券。格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。
・スウェーデン地方金融公社豪ドル建て債（３段目）：価格は売出価格。
売出期間は７月１５日─２９日。受渡日は８月３日。売出人は東海東京証券。
売出取扱人は西日本シティＴＴ証券。
格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。
・ドイツ銀行トルコ・リラ建てディスカウント債：価格は売出価格。
売出期間は７月７日─８月１日。受渡日は８月３日。
売出人はリテラ・クレア証券。
格付けはＡａ３（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ─（フィッチ）。
・ノルウェー地方金融公社南アフリカランド建てディスカウント債（１段目）：
価格は売出価格。売出期間は７月１５日─２９日。受渡日は８月２日。
売出人は東海東京証券。売出取扱人はワイエム証券、浜銀ＴＴ証券、
西日本シティＴＴ証券。
格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。
・ノルウェー地方金融公社豪ドル建てディスカウント債（２段目）：
価格は売出価格。売出期間は７月１５日─２９日。受渡日は８月３日。
売出人は東海東京証券。格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。
・ソシエテ ジェネラル豪ドル建て債：価格は売出価格。
売出期間は７月２９日─８月２日。受渡日は８月５日。
売出人はソシエテ ジェネラル証券。
売出取扱人は三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券。
格付けはＡａ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。
・ラボバンク・ネダーランド豪ドル建て債（１段目）：価格は売出価格。
売出期間は８月１日─１２日。受渡日は８月１７日。
主幹事は大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ。
売出人は大和証券キャピタル・マーケッツ。売出取扱人は大和証券。
格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。
・ラボバンク・ネダーランドニュージーランド建て債（２段目）：
価格は売出価格。売出期間は８月１日─１２日。受渡日は８月１７日。
主幹事は大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ。
売出人は大和証券キャピタル・マーケッツ。売出取扱人は大和証券。
格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。
（東京 ２９日 ロイター）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文
米中摩擦､日米と同じ道か
米中貿易摩擦は、米国の政治勢力の交代か、中国の経済的没落でしか解決しないと第一生命経済研究所の熊野英生氏は指摘。 記事の全文