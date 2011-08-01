2日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：１５ 閣議、閣議後会見
０８：５０ ７月マネタリーベース（日銀）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０ ４０年利付国債（8月債）の発行予定額等（財務省）
１０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定（財務省）
１０：３０ ６月毎月勤労統計（厚生労働省）
１２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省）
１３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札結果（財務省）
１５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
１７：００ 買入消却入札による買入れの詳細及び累計（財務省）
（主な国内企業決算）
４―６月期：住友商事、三井物産、旭化成、エーザイ、トヨタ、ルネサス、出光興産、
クボタ、ＮＴＴデータ、コスモ石油
１―６月期：アサヒ、昭和電工
＝＝海外経済・指標関係＝＝
（日本時間はＧＭＴプラス９時間）
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
１日（月）
０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI]
０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI]
１４００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI]
１４００ＧＭＴ ６月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
01 Aug GB 08:15 HSBC HOLDINGS PLC INTERIM (HSBA.L)
２日（火）
０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI]
０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ６月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
米債務上限引き上げ期限
７月米自動車販売台数
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
02 Aug GB 06:00 BARCLAYS PLC INTERIM (BARC.L)
02 Aug DE BMW AG Q2 (BMWG.DE)
02 Aug FR 05:00 BNP PARIBAS SA Q2 (BNPP.PA)
02 Aug Q2 Pfizer Inc (PFE)
（東京 ２日 ロイター）
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