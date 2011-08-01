2日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。

＝＝＝国内経済・指標関係＝＝

０８：１５ 閣議、閣議後会見

０８：５０ ７月マネタリーベース（日銀）

１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）

１０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省）

１０：３０ ４０年利付国債（8月債）の発行予定額等（財務省）

１０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定（財務省）

１０：３０ ６月毎月勤労統計（厚生労働省）

１２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省）

１３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札結果（財務省）

１５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）

１７：００ 買入消却入札による買入れの詳細及び累計（財務省）

（主な国内企業決算）

４―６月期：住友商事、三井物産、旭化成、エーザイ、トヨタ、ルネサス、出光興産、

クボタ、ＮＴＴデータ、コスモ石油

１―６月期：アサヒ、昭和電工

＝＝海外経済・指標関係＝＝

（日本時間はＧＭＴプラス９時間）

［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間

１日（月）

０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI]

０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI]

１４００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI]

１４００ＧＭＴ ６月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI]

１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件

１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札

＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝

01 Aug GB 08:15 HSBC HOLDINGS PLC INTERIM (HSBA.L)

２日（火）

０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI]

０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI]

１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]

１２３０ＧＭＴ ６月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI]

１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高

（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]

１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札

米債務上限引き上げ期限

７月米自動車販売台数

＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝

02 Aug GB 06:00 BARCLAYS PLC INTERIM (BARC.L)

02 Aug DE BMW AG Q2 (BMWG.DE)

02 Aug FR 05:00 BNP PARIBAS SA Q2 (BNPP.PA)

02 Aug Q2 Pfizer Inc (PFE)

（東京 ２日 ロイター）