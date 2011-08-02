3日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
１０：００ 参議院本会議（原子力損害賠償支援機構法案の採決）
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１２：００─１４：００ 岡田民主党幹事長会見（日本外国特派員協会）
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
（主な国内企業決算）
４―６月期：国際石油開発、スズキ、いすゞ
中間期：ヤマハ発動機
＝＝海外経済・指標関係＝＝
（日本時間はＧＭＴプラス９時間）
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
２日（火）
０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI]
０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ６月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
米債務上限引き上げ期限
７月米自動車販売台数
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
02 Aug GB 06:00 BARCLAYS PLC INTERIM (BARC.L)
02 Aug DE BMW AG Q2 (BMWG.DE)
02 Aug FR 05:00 BNP PARIBAS SA Q2 (BNPP.PA)
02 Aug Q2 Pfizer Inc (PFE)
３日（水）
０１３０ＧＭＴ ６月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI]
０１３０ＧＭＴ ６月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI]
０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI]
０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI]
０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI]
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１１３０ＧＭＴ ７月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI]
１２１５ＧＭＴ ７月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]
１３００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
１４００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI]
１４００ＧＭＴ ６月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
英中銀金融政策委員会（４日まで）
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
03 Aug FR SOCIETE GENERALE Q2 (SOGN.PA)
03 Aug GB 06:00 STANDARD CHARTERED PLC INTERIM (STAN.L)
（東京 ３日 ロイター）
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