4日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
日銀金融政策決定会合（１日目）
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：３０ 流動性供給入札（財務省）
１０：３０ ５年利付国債（８月債）の発行予定額等（財務省）
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１２：４５ 流動性供給入札結果（財務省）
１５：００ 桜井財務副大臣会見
１７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省）
１７：１５ 大日本住友製薬 社長会見
（主な国内企業決算）
４―６月期：東レ、三井化学、住友不動産、パイオニア、リコー、オリランド、日本板硝子
１―６月期：旭硝子
＝＝海外経済・指標関係＝＝
（日本時間はＧＭＴプラス９時間）
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
３日（水）
０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI]
０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI]
０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI]
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１１３０ＧＭＴ ７月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI]
１２１５ＧＭＴ ７月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]
１３００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
１４００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI]
１４００ＧＭＴ ６月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
英中銀金融政策委員会（４日まで）
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
03 Aug IT UNICREDIT SPA H1 (CRDI.MI)
03 Aug FR SOCIETE GENERALE Q2 (SOGN.PA)
03 Aug GB 06:00 STANDARD CHARTERED PLC INTERIM (STAN.L)
ポルトガル議会、予算審議
４日（木）
１０００ＧＭＴ ６月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]
１１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI]
１１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI]
１２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
スペイン国債入札
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
04 Aug GB LLOYDS BANKING GROUP PLC INTERIM (LLOY.L)
04 Aug GB RIO TINTO PLC INTERIM (RIO.L)
04 Aug AMC Q2 American International Group Inc (AIG) .43
（東京 ４日 ロイター）
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