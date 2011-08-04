豪ウエストパック
［東京 ４日 ロイター］ 主幹事によると、豪ウエストパック・バンキング・コーポ
レーション(WBC.AX)は、期間５年の変動利付サムライ債（円貨社債）の発行条件を決定し
た。発行額２５６億円。
利率 ３カ月円ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．６２％
発行価格 １００円
［ 募集要項一覧 ］
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銘柄 ウエストパック・ 払込期日 ８月１２日
バンキング・ 各社債の金額 １億円
コーポレーション 主幹事 下記参照
第５回変動利付円貨社債 財務代理人 ニューヨークメロン信託銀行
発行額 ２５６億円 格付け・予定 Ａａ２（ムーディーズ）
期間 ５年 ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）
利率 上記参照
発行価格 １００円
償還期限 ２０１６年８月１２日
利払日 ２月、５月、８月、１１月の各１２日
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・主幹事：シティグループ証券、大和証券キャピタル・マーケッツ、野村証券
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