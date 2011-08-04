円高対策関連ニュース一覧（8月4日）

［為替介入・日銀関連］
◎UPDATE1: 円高など下振れリスク意識し追加緩和、思い切った十分な措置＝白川日銀総裁
[nTK0479285]
◎UPDATE1: 日銀が追加緩和を決定、基金10兆円増額 景気下振れ回避で政府と連携 [nTK0478849]
◎WRAPUP2: 円高阻止に政府・日銀一体、断続的な円売り介入と追加緩和［nTK0478423］
◎UPDATE1: 政府・日銀が為替介入 今も断続的、78円割れ防ぐため終日続くと市場の声 [nTK0478265]
◎UPDATE1: 日銀は適切に対応、今後も動向見極め必要なことやっていく＝野田財務相[nTK0479117]
◎UPDATE1: 政府は理由なき為替変動あれば介入、当面は政府の姿勢が投機筋に影響＝与謝野経財相
[nTK0479167]
◎UPDATE1: ドル買い／円売りの単独介入実施、効果でるように全力＝野田財務相 [nTK0478277]
◎為替は一方的な動き、適切なタイミングで介入した＝枝野官房長官 [nTK0478313]
◎UPDATE1: 日銀、決定会合を短縮し追加緩和発表へ 政府の為替介入と連携 [nTK0478319]
[分析記事等]
◎〔焦点〕日銀が緩和圧力の強まりに先手、ＣＰＩ基準改定による政府協力要請など警戒[nTK0479355]
◎〔ＢＯＪウオッチャー〕内外金利差と為替相場、白川総裁が日米2年物金利差の相関高いと言及 [nTK0479343]
◎〔金利ウオッチャー〕長期金利1％割れ継続は海外次第、7月雇用統計が試金石に [nTK0479351]
◎COLUMN-弱まる兆しない円高圧力 金融緩和競争のリスク浮上も[nTK0479325]
◎〔アングル〕日本株の上値に「政治」の重荷 業界再編期待や円高対策でも買いは力不足 [nTK0479157]
◎〔アングル〕市場は介入効果の持続性を疑問視 終値79円台維持が焦点[nTK0479101]
◎〔焦点〕介入で景気悪化・投機資金流入抑制、円高続けば再度実施の公算も[nTK0478781]
［市場参加者のコメント］
◎円高阻止で順当な政策判断、社債はタイト化圧力＝ニッセイ基礎研 徳島氏[nTK0478811]
◎社債買入額増加は効果薄、適格担保基準緩和が必要＝大和ＣＭ 大橋氏[nTK0478801]
◎市場機能損なわれる可能性を懸念＝セントラル短資 金武氏[nTK0478785]
◎過度な円高にノーの意思表示、海外株式を注目＝立花証券 平野氏[nTK0478731]
◎円相場には効果、介入はまだ続く可能性＝クレディ・スイス証 深谷氏[nTK0478725]
◎プロアクティブに政府と協調＝三菱モルガン証 長谷川氏[nTK0478717]
◎金融緩和とセットで円債金利低位に安定しやすい＝ドイツ証券 山下氏 [nTK0478281]
◎コミットメントなければ効果乏しい＝マネックス証券 村上氏 [nTK0478361]
◎ドル安リスク続く中、介入継続する意志の有無がカギ＝バークレイズ銀 山本氏 [nTK0478357]
◎米雇用統計前の介入は意味ある、規模は兆円単位か＝外為どっとコム総研 植野氏 [nTK0478369]
◎世界的な協調緩和で株価反転へ＝ＵＢＳ証 平川氏 [nTK0478279]
◎政府・日銀がツールを示したことに意義＝野村総研 井上氏 [nTK0478683]
［マーケット動向］
◎〔外為マーケットアイ〕 [nTK0477873]
◎〔金利マーケットアイ〕 [nTK0477865]
◎〔株式マーケットアイ〕 [nTK0477887]
◎〔クロスマーケットアイ〕一体感演出の円高阻止にも市場は鈍い反応
復興や円高メリット生かせぬ政策に苛立ち[nTK0479105]
◎UPDATE1: 東京外為市場・午後4時＝ドル79円半ばへ2円半上昇、政府・日銀の押し上げ介入で
［nTK0478983］
◎UPDATE1: 東京株式市場・大引け＝3日ぶり小幅反発、為替介入好感も海外動向に神経質[nTK0479001]
（東京 ４日 ロイター）
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