〔情報ＢＯＸ〕日銀追加緩和・資産買い入れ基金増額の概要

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［東京 ４日 ロイター］ 日銀が４日の金融政策決定会合で決定した追加緩和策の概
要は以下のとおり。資産買い入れ基金を１０兆円程度増額し、５０兆円程度とした。
＜基金増額の内容＞（単位は兆円程度）
基金の従来残高 今回の増額幅 増額後の基金残高
総額 ４０ ＋１０ ５０
資産の買い入れ １０．０ ＋５．０ １５．０
長期国債 ２．０ ＋２．０ ４．０
国庫短期証券 ３．０ ＋１．５ ４．５
ＣＰ等 ２．０ ＋０．１ ２．１
社債等 ２．０ ＋０．９ ２．９
ＥＴＦ ０．９ ＋０．５ １．４
ＲＥＩＴ ０．１ ＋０．０１ ０．１１
固定金利方式
共通担保資金供給オペ ３０．０ ＋５．０ ３５．０
期間３カ月 ２０．０ ─ ２０．０
期間６カ月 １０．０ ＋５．０ １５．０
＊２０１２年末をめどに増額を完了する。
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