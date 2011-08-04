追加：5日の国内・海外経済指標と行事予定

＊１４時の日銀金融経済月報を追加します。
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：１５ 閣議、閣議後会見
０８：５０ ７月上中旬貿易統計（財務省）
０８：５０ ７月末外貨準備等の状況（財務省）
１４：００ ６月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI]
１４：００ ８月日銀金融経済月報
（主な国内企業決算）
４―６月期：ＪＸホールディングス、石油資源開発、ＮＴＴ、オリンパス
１―６月期：キリンホールディングス
＝＝海外経済・指標関係＝＝
（日本時間はＧＭＴプラス９時間）
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
４日（木）
１０００ＧＭＴ ６月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]
１１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI]
１１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI]
１２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
ロシア中銀金利発表
スペイン国債入札
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
04 Aug GB LLOYDS BANKING GROUP PLC INTERIM (LLOY.L)
04 Aug GB RIO TINTO PLC INTERIM (RIO.L)
04 Aug AMC Q2 American International Group Inc (AIG) .43
ＧＭ
５日（金）
０１３０ＧＭＴ 豪中銀の金融政策に関する四半期報告
０６４５ＧＭＴ ６月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI]
０８３０ＧＭＴ ７月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI]
０９００ＧＭＴ 第２・四半期イタリアＧＤＰ
１０００ＧＭＴ ６月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ７月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI]
１４００ＧＭＴ 米下院金融委員会、米銀の欧州債務危機へのエクスポージャーに
関する公聴会
１９００ＧＭＴ ６月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI]
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
05 Aug IT INTESA SANPAOLO SPA H1 (ISP.MI)
05 Aug DE 05:00 ALLIANZ SE Q2 (ALVG.DE)
05 Aug GB ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC INTERIM (RBS.L)
（東京 ５日 ロイター）
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