追加：起債条件一覧〔表〕＝8月5日現在

みずほ

1A号 日本生命２０１１基金 500 5 1.00 ─ 8/ 5 大和CM AA‐

特定目的会社 野 村 AA‐

1B号 日本生命２０１１基金 500 6 1.12 L+45 8/ 5 大和CM AA‐

特定目的会社 野 村 AA‐

--------------------------------------------------------------------------------

注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。

・日本生命２０１１基金特定目的会社債：

第１回Ａ号社債：個人投資家向け。

【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

--------------------------------------------------------------------------------

発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 通 発行額 期 利 率 価 格 払込日 主幹事

貨 間 （％） （％）

--------------------------------------------------------------------------------

# ドイツ復興金融公庫 注 未 定 3 未 定 100.00 8/26 注参照

# ドイツ復興金融公庫 注 未 定 3 未 定 100.00 8/26 注参照

# スウェーデン輸出信用銀行 注 800万 3 6.77 100.00 8/25 注参照

# スウェーデン輸出信用銀行 注 5010万 5 0.50 73.20 8/25 注参照

# スウェーデン輸出信用銀行 注 1300万 10 0.50 62.40 8/25 注参照

# スウェーデン輸出信用銀行 注 2200万 4 7.60 100.00 9/ 2 注参照

スウェーデン輸出信用銀行 注 350万 5 7.10 100.00 8/24 注参照

スウェーデン輸出信用銀行 注 500万 4 4.61 100.00 8/18 注参照

スウェーデン輸出信用銀行 注 9582万 5 0.50 72.61 8/25 注参照

スウェーデン地方金融公社 注 3000万 4 4.81 100.00 8/23 注参照

ラボバンク・ネダーランド 注 1.629億 2 4.32 100.00 8/16 注参照

ラボバンク・ネダーランド 注 1.3億 3 4.17 100.00 8/16 注参照

--------------------------------------------------------------------------------

注）・ドイツ復興金融公庫豪ドル建て債（１段目）：

価格は売出価格。売出期間は８月２２日─２６日。受渡日は８月２９日。

主幹事は野村インターナショナル。売出人は野村証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

・ドイツ復興金融公庫トルコ・リラ建て債（２段目）：

価格は売出価格。売出期間は８月２２日─２６日。受渡日は８月２９日。

主幹事は野村インターナショナル。売出人は野村証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

・スウェーデン輸出信用銀行トルコ・リラ建て債（１段目）：

価格は売出価格。売出期間は８月５日─２４日。受渡日は８月２６日。

売出人は木村証券、ＳＢＩ証券。

格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン輸出信用銀行南アフリカランド建てディスカウント債（２段目）：

価格は売出価格。売出期間は８月８日─２５日。受渡日は８月２６日。

売出人は丸福証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン輸出信用銀行豪ドル建てディスカウント債（３段目）：

価格は売出価格。売出期間は８月８日─２５日。受渡日は８月２６日。

売出人は豊証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン輸出信用銀行トルコ・リラ建て債（４段目）：

価格は売出価格。売出期間は８月８日─９月２日。受渡日は９月６日。

売出人は香川証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン輸出信用銀行トルコ・リラ建て債（５段目）：

価格は売出価格。売出期間は８月５日─２４日。受渡日は８月２５日。

売出人は岩井証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン輸出信用銀行豪ドル建て債（６段目）：価格は売出価格。

売出期間は８月３日─１７日。受渡日は８月１９日。売出人はマネックス証券。

格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン輸出信用銀行南アフリカランド建てディスカウント債（７段目）：

価格は売出価格。売出期間は８月１日─２４日。受渡日は８月２６日。

売出人は東海東京証券。売出取扱人はワイエム証券、浜銀ＴＴ証券、

西日本シティＴＴ証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン地方金融公社メキシコ・ペソ建て債：

価格は売出価格。売出期間は７月２９日─８月２３日。受渡日は８月２４日。

売出人はＳＢＩ証券。格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・ラボバンク・ネダーランド豪ドル建て債（１段目）：価格は売出価格。

売出期間は８月１日─１２日。受渡日は８月１７日。

主幹事は大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ。

売出人は大和証券キャピタル・マーケッツ。売出取扱人は大和証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・ラボバンク・ネダーランドニュージーランド建て債（２段目）：

価格は売出価格。売出期間は８月１日─１２日。受渡日は８月１７日。

主幹事は大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ。

売出人は大和証券キャピタル・マーケッツ。売出取扱人は大和証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

（東京 ５日 ロイター）