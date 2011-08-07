〔表〕きょうの投信設定（8日）＝2本

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【ファンド名／運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】
◎オフショア人民元債フォーカス（ダイワＳＭＡ専用）
／損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
───────────────────────────────────────
設定上限額：２５０億円
設定額 ： ──
販売会社 ：大和証券
◎国際のｅ─コモディティ
／国際投信投資顧問
───────────────────────────────────────
設定上限額：１億円（自己設定）
設定額 ： ──
販売会社 ：カブドットコム証券
◎
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設定上限額：
設定額 ： ──
販売会社 ：
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