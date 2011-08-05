指標予測＝6月機械受注予測値は＋1.8％、2カ月連続で増加の見通し

［東京 ５日 ロイター］ ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、６月の
機械受注（船舶・電力除く民需）の予測中央値は前月比１．８％増となった。５月に続い
て、２カ月連続で増加する見通し。
調査機関の間では、増加を予測するところが大勢となっている。ただ、増加率は前月よ
り縮小する見通し。「工作機械などの受注は好調だが、半導体関連の生産調整により半導
体製造装置の受注が落ち込み、小幅増加にとどまる」（伊藤忠経済研究所）という。
４─６月の見通しについては「前期比横ばい」（バークレイズ・キャピタル）、「前期
比０．７％増」（第一生命経済研）と、横ばいからプラスが見込まれ、前期比１０％以上
となっている内閣府見通しは下回る見込み。ただ、「企業の投資意欲は持ち直しが続いて
いるのに加え、復興のための投資需要も見込まれるため。機械受注は増加基調で推移する」
（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング）という。
「今後の機械輸出を占う上で７─９月の外需見通しなどに注目したい」（みずほ総研
エコノミスト 市川雄介氏）との指摘も聞かれた。
６月機械受注は１１日午前８時５０分に内閣府から発表される。
各社の予想は以下の通り。
＜機械受注（船舶・電力除く民需）、％＞
前月比
中央値 1.8
最大値 5.0
最小値 -1.2
――――――――――――――――――――――――――――――――
社名
Barclays 0.4
BNP Paribas 1.0
Citi 1.2
Credit Agricole CIB 4.5
Dai-ichi Life Research 2.5
Daiwa Institute of Research 1.0
Daiwa SB Investments -0.3
Deutsche Bank 5.0
Informal Global Markets 1.7
ITOCHU Economic Research 1.7
Japan Research Institute 0.1
Mitsubishi Research Institute 2.0
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Sec 1.8
Mitsubishi UFJ R&C 3.5
Mizuho Research 1.7
Mizuho Sec. 3.5
Mizuho Securities R＆C 1.0
Morgan Stanley MUFG Sec． 1.5
NLI Research -1.2
Nomura 2.9
Norinchukin Research 3.3
Royal Bank Of Scotland 1.0
Shinkin Central Bank 3.9
SMBC Nikko Securities 3.2
Sumitomo Mitsui Asset Management 3.5
UBS 3.5
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