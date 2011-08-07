8日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：５０ ６月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI]
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（７月中、指定報告機関ベース）
０８：５０ ７月貸出資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI]
０９：００ 衆議院予算委員会
１０：３０ 国有林野事業特別会計の借入金の入札予定（財務省）
１３：３０ ７月全国企業倒産状況（東京商工リサーチ）
１４：００ ７月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI]
１６：４５ 五十嵐財務副大臣会見
（主な国内企業決算）
４―６月期：エルピーダ
１―６月期：ブリヂストン
＝＝海外経済・指標関係＝＝
（日本時間はＧＭＴプラス９時間）
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
６日（土）
１３３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁がジョージア大学の
卒業式でスピーチ
８日（月）
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
（東京 ８日 ロイター）
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