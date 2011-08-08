9日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。

＝＝＝国内経済・指標関係＝＝

０８：５０ 日銀金融政策決定会合議事要旨（７月１１・１２日分）

０８：５０ ７月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI]

１０：００ 参議院財政金融委員会（日銀半期報告）

１０：２０ 国庫短期証券の入札発行

１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等

１０：３０ 40年利付国債の入札発行

１２：４５ 国庫短期証券の入札結果

１２：４５ 40年利付国債の入札結果

１３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札結果

１４：００ ７月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI]

１５：００ ７月工作機械受注（日本工作機械工業会）

１５：１５ 40年利付国債の第II非価格競争入札結果

（主な国内企業決算）

４―６月期：東京電力、大成建設、大林組、鹿島建設、大塚ホールディングス、千代田化工建設、横河電機

＝＝海外経済・指標関係＝＝

［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間

８日（月）

１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件

１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札

９日（火）

０２００ＧＭＴ ７月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ、小売売上高

鉱工業生産、固定資産投資（国家統計局）[CNCPI=ECI]

０６００ＧＭＴ ６月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI]

０８３０ＧＭＴ ６月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI]

０８３０ＧＭＴ ６月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI]

０８３０ＧＭＴ ６月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI]

１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]

１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省）[USLCTS=ECI]

１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高

（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]

１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札

１７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札

１８１５ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[FED/FOMC]

インドネシア中銀理事会

シンガポール［独立記念日］は休場

主要企業決算

09 Aug Q3 Walt Disney Co (DIS.N)

（東京 ９日 ロイター）