追加：9日の国内・海外経済指標と行事予定

＊１８時からの「閣議・閣議後会見」を追加しました。
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：５０ 日銀金融政策決定会合議事要旨（７月１１・１２日分）
０８：５０ ７月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI]
１０：００ 参議院財政金融委員会（日銀半期報告）
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等
１０：３０ 40年利付国債の入札発行
１２：４５ 国庫短期証券の入札結果
１２：４５ 40年利付国債の入札結果
１３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札結果
１４：００ ７月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI]
１５：００ ７月工作機械受注（日本工作機械工業会）
１５：１５ 40年利付国債の第II非価格競争入札結果
１８：００ 閣議、閣議後会見
（主な国内企業決算）
４―６月期：東京電力、大成建設、大林組、鹿島建設、大塚ホールディングス、千代田化工建設、横河電機
＝＝海外経済・指標関係＝＝
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
８日（月）
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
９日（火）
０２００ＧＭＴ ７月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ、小売売上高
鉱工業生産、固定資産投資（国家統計局）[CNCPI=ECI]
０６００ＧＭＴ ６月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI]
０８３０ＧＭＴ ６月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI]
０８３０ＧＭＴ ６月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI]
０８３０ＧＭＴ ６月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省）[USLCTS=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札
１８１５ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[FED/FOMC]
インドネシア中銀理事会
シンガポール［独立記念日］は休場
主要企業決算
09 Aug Q3 Walt Disney Co (DIS.N)
（東京 ９日 ロイター）
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