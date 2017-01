ＦＯＭＣこうみる：強力な時間軸示す＝ＲＢＳ証券　福永氏

<RBS証券 チーフ債券ストラテジスト 福永顕人氏>

前日の連邦公開市場委員会(FOMC)では、今年の成長減速は原油価格上昇や日本の震災といった一時的な要因では「一部しか説明できない」として、より長期的な要因による低成長を認識した上で、これまでの「for an extended period」の文言を「at least through mid-2013」に変更した。

金融政策の時間軸を明確な時期で指定するのはカナダで採用例があるが、日銀のデフレ脱却までといった表現と比べてはるかに強力だ。これを受けて2013年6月限のFF金先の織り込む金利は、前日の37.5ベーシスポイントから20bpに低下した。強力な時間軸はボラティリティの低下を通じてリスクプレミアムとして投資家が求めるキャリー、ロールダウン収益の水準を押し下げる。一方、将来の政策の選択肢を縛るものであるため、中央銀行としては、資産買入以上に導入へのハードルが高い政策だ。

今のところ、今回のFOMCが昨年のQE2のような金融市場の転換点になるとは考えていない。危機の根幹は欧州にあるからだ。相対的に時間軸の弱い日本では、今のところすでに低い中期セクターの金利低下余地が限られるが、為替市場が円高に振れることがあれば、追加緩和期待が高まることになるのではないか。

(東京 10日 ロイター)