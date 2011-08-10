追加：ＦＯＭＣ関連ニュース一覧（8月10日）

［ＦＯＭＣ声明文など］

◎UPDATE4: 米ＦＲＢ、少なくとも2年間低金利維持へ 追加措置の用意も示唆[nJT8964272]

◎UPDATE2: 〔ロイター調査〕米プライマリーディーラーが米成長見通し引き下げ、

ＱＥ３予想確率上昇[nTK8964614]

◎米ＦＯＭＣ声明全文[nJT8964246]

◎〔情報ＢＯＸ〕米ＦＲＢの政策金利の推移（1994年─2011年8月）［nTK8964366］

［市場の動向］

◎UPDATE1: 東京株式市場・大引け＝4日ぶり反発、日経平均は一時9100円台[nTK0484335]

◎米株式市場はＦＯＭＣ声明好感して急回復、安全資産への資金シフトは継続[nTK8964474]

◎〔外為マーケットアイ〕[nTK0483577]

◎〔株式マーケットアイ〕[nTK0483899]

［市場参加者のコメント］

◎3人のメンバー異議に意外感＝ニッセイ基礎研 徳島氏[nTK0483947]

◎ドルキャリーで日本株投資が増加も＝ソシエテ・ジェネラル 久保氏［nTK0483875］

◎円高で日銀追加緩和も、社債スプレッドは低位安定＝三井住友海上きらめき生命

堀川氏nTK0483853］

◎景気への懸念が重し、為替市場はリスク取れず＝ステート・ストリート銀 富田氏[nTK0483801]

◎市場センチメントの悪化を食い止める効果＝大和証 西村氏[nTK0483659]

◎投機の円買い止まる、当局は様子見か＝クレディ・スイス証 深谷氏[nTK0483657]

◎実質的効果ないがＱＥ３への第一歩＝ＪＰモルガン 足立氏[nTK0483631]

◎政策対応限られ、安定化には距離＝三菱モルガン 長谷川氏[nTK0483625]

◎米時間軸強化、円債にポジティブ＝ドイツ証券 山下氏nTK0483723］

◎市場の不安鎮め、指標精査の時間を確保＝三菱東京ＵＦＪ銀 井野氏[nTK0483629]

◎強力な時間軸示す＝ＲＢＳ証券 福永氏[nTK0483603]

◎2013年半ばの文言、確実性もたらす＝ブルティック[nJT8964214]

◎現状維持の確約で不透明性払しょく、今後の焦点はデフレリスクに＝ＩＴＧ[nJT8964224]

◎緩和策拡大の用意を明示、反対票懸念せず＝ＣＲＴキャピタル[nJT8964188]

◎建設的、比較的高いインフレ容認＝アルセニオ・キャピタル[nJT8964170]

◎説得力欠く、経済・市場どちらも支援せず＝ディシジョン・エコノミックス[nJT8964120]

［分析記事］

◎〔アングル〕米ＱＥ３の可能性高まるとの見方も浮上、日本経済には諸刃の剣[nTK0483929]

◎COLUMN-〔BREAKINGVIEWS〕時間軸明確化でＦＲＢは一段と窮地に[nTK8964656]

◎COLUMN-ＦＲＢが見せた危機鎮静力 過大な市場リスク負う異常事態も[nTK0484035]

◎〔ポイント分析〕米ＦＯＭＣは景気判断を下方修正、追加措置の可能性も示唆 [nTK8964492]

◎〔ＦＥＤフォーカス〕3人の反対押し切ったバーナンキ議長、追加措置に高いハードル[nTK8964606]

◎〔アングル〕米ＦＲＢによる低金利維持表明、09年のカナダ中銀のコミットメントに類似[nTK8964510]

［要人発言など］

◎今回のＦＲＢの決定、日銀の実質ゼロ金利継続の考えに近い＝白川日銀総裁[nTK0484139]

◎マーケットをじっくりみていきたい＝野田財務相 [nTK0483615]

◎UPDATE1: 中国の物価上昇はピークの公算、ＦＲＢのＱＥ３などリスク残る＝国家発展改革委[nTK8965086]

（東京 １０日 ロイター）