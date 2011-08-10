追加：ＦＯＭＣ関連ニュース一覧（8月10日）

［ＦＯＭＣ声明文など］
◎UPDATE4: 米ＦＲＢ、少なくとも2年間低金利維持へ 追加措置の用意も示唆[nJT8964272]
◎UPDATE2: 〔ロイター調査〕米プライマリーディーラーが米成長見通し引き下げ、
ＱＥ３予想確率上昇[nTK8964614]
◎米ＦＯＭＣ声明全文[nJT8964246]
◎〔情報ＢＯＸ〕米ＦＲＢの政策金利の推移（1994年─2011年8月）［nTK8964366］
［市場の動向］
◎UPDATE1: 東京株式市場・大引け＝4日ぶり反発、日経平均は一時9100円台[nTK0484335]
◎米株式市場はＦＯＭＣ声明好感して急回復、安全資産への資金シフトは継続[nTK8964474]
◎〔外為マーケットアイ〕[nTK0483577]
◎〔株式マーケットアイ〕[nTK0483899]
［市場参加者のコメント］
◎3人のメンバー異議に意外感＝ニッセイ基礎研 徳島氏[nTK0483947]
◎ドルキャリーで日本株投資が増加も＝ソシエテ・ジェネラル 久保氏［nTK0483875］
◎円高で日銀追加緩和も、社債スプレッドは低位安定＝三井住友海上きらめき生命
堀川氏nTK0483853］
◎景気への懸念が重し、為替市場はリスク取れず＝ステート・ストリート銀 富田氏[nTK0483801]
◎市場センチメントの悪化を食い止める効果＝大和証 西村氏[nTK0483659]
◎投機の円買い止まる、当局は様子見か＝クレディ・スイス証 深谷氏[nTK0483657]
◎実質的効果ないがＱＥ３への第一歩＝ＪＰモルガン 足立氏[nTK0483631]
◎政策対応限られ、安定化には距離＝三菱モルガン 長谷川氏[nTK0483625]
◎米時間軸強化、円債にポジティブ＝ドイツ証券 山下氏nTK0483723］
◎市場の不安鎮め、指標精査の時間を確保＝三菱東京ＵＦＪ銀 井野氏[nTK0483629]
◎強力な時間軸示す＝ＲＢＳ証券 福永氏[nTK0483603]
◎2013年半ばの文言、確実性もたらす＝ブルティック[nJT8964214]
◎現状維持の確約で不透明性払しょく、今後の焦点はデフレリスクに＝ＩＴＧ[nJT8964224]
◎緩和策拡大の用意を明示、反対票懸念せず＝ＣＲＴキャピタル[nJT8964188]
◎建設的、比較的高いインフレ容認＝アルセニオ・キャピタル[nJT8964170]
◎説得力欠く、経済・市場どちらも支援せず＝ディシジョン・エコノミックス[nJT8964120]
［分析記事］
◎〔アングル〕米ＱＥ３の可能性高まるとの見方も浮上、日本経済には諸刃の剣[nTK0483929]
◎COLUMN-〔BREAKINGVIEWS〕時間軸明確化でＦＲＢは一段と窮地に[nTK8964656]
◎COLUMN-ＦＲＢが見せた危機鎮静力 過大な市場リスク負う異常事態も[nTK0484035]
◎〔ポイント分析〕米ＦＯＭＣは景気判断を下方修正、追加措置の可能性も示唆 [nTK8964492]
◎〔ＦＥＤフォーカス〕3人の反対押し切ったバーナンキ議長、追加措置に高いハードル[nTK8964606]
◎〔アングル〕米ＦＲＢによる低金利維持表明、09年のカナダ中銀のコミットメントに類似[nTK8964510]
［要人発言など］
◎今回のＦＲＢの決定、日銀の実質ゼロ金利継続の考えに近い＝白川日銀総裁[nTK0484139]
◎マーケットをじっくりみていきたい＝野田財務相 [nTK0483615]
◎UPDATE1: 中国の物価上昇はピークの公算、ＦＲＢのＱＥ３などリスク残る＝国家発展改革委[nTK8965086]
（東京 １０日 ロイター）
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